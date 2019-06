Kaja Ostojić: Svi će znati ako se budem razvodila

Katarina Kaja Ostojić uživa u ljubavi sa di-džejem Džunior Džekom, a njihova zajednica izaziva veliku pažnju javnosti.

-Sve je isto kod nas. Ljudi stalno spekulišu na tu temu, verovatno zato što ja ne davim mnogo svoje pratioce s tim zajedničkim slikama na internetu. Gomila ljudi krije kada se razvode, ja nemam nameru da krijem takve stvari. Ako se ne daj Bože to bude desilo, svi će znati. Mi smo jako ušuškani u toj našoj zajednici, tako da nema razloga za brigu – rekla je Kaja za “Premijeru”.

Atraktivna pevačica iz prvog braka ima ćerku Nikolinu.

– Moj muž i ja smo na početku bili u fazonu ako se desi dobrodošlo, ako se ne desi, šta je tu je, to je život i to je sudbina. Ja nikad nisam volela da kukam i da hvatam publiku na svoju tužnu priču. Ja prosto nisam takva osoba. Kad se desi da sam nešto priželjkivala, a da se to nije ostvarilo ja gledam da to okrenem na neku dobru stranu. Uvek kažem ko zna zašto je to dobro, Bože moj, verovatno ima neki razlog zašto se to nije ostvarilo. Uvek gledam sa pozitivnije strane. Iz ove perspektive mogu da kažem da, eto, ni ne želim više dece – rekla je Kaja za tv Pink