Sudbinska ljubav: Jovana i Željko Joksimović proslavili osmu godišnjicu braka

Jovana i Željko Joksimović proslavili osmu godišnjicu braka – 20. januara 2012. godine sklopili su građanski brak na Maldivima

Kada su parovi godinama u ljubavi, i imena im ne idu jedno bez drugog. Tako su Jovana Joksimović, jedna od naših najlepših voditeljki, i Željko Joksimović, jedan od najuspešnih muzičara u regionu, jednostavno uvek “Jovana i Željko”, već punih 12 godina, od kada su zajedno vodili “Eurosong” 2008. u Beogradskoj Areni. I jedno i drugo su tada bili u emotivnim vezama, ali ljubav koja je planula medju njima je bila jača od svega. Njihove emocije su kroz godine sve čvršće i bogatije, pa su tako Jovana i Željko srećni i zaljubljeni proslavili godišnjicu braka, odnosno, jednu od tri godišnjice – 20. januara, 2. februara i 14. septembra. Slavni par je 20. januara 2012. u tajnosti izgovorio sudbonosno “da” na Maldivima, čarobnom ostrvu na kom su proveli prvi zajednički odmor. Samo nekoliko dana kasnije, tačnije, 2. februara, ozvaničili su građanski brak sklopljen na Maldivima, za koji se ispostavilo da je nevažeći.

– Reč je o papirološki najkomplikovanijem venčanju ikada. Godišnjice su nam dakle: 20. januara, 2. februara i 14. septembra – rekla je svojevremeno za “Hello! “.Jovana, koja se 2014. godine i pred Bogom zaklela na večnu ljubav Željku, u beogradskoj crkvi Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Da se i sami često zbune oko proslave godišnjice, poznati pevač je priznao za naš magazin.

– Često zaboravimo ovu drugu godišnjicu, u stvari, Jovana je nikad ne zaboravlja. Ona meša datume. Ja kažem 2. februara: “Zlato, srećna ti godišnjica”, a ona odgovori: “Zar nije četvrtog?” – rekao je Željko svojevremeno

Jovana i Željko Joksimović proslavili godišnjicu braka, a voditeljka je tim povodom suprugu javno uputila emotivnu poruku

– Osam godina od našeg prvog venčanja. Kao da je bilo juče. Volim te – poručila je Jovana na Instagramu, uz njenu i pevačevu fotografiju sa venčanja.

Pevač je nedavno otkrio na koji način je Jovana uspela da ga osvoji, tačnije koji detalj je presudio, pa je prelomio da je ona ta.

– Kada smo se upoznali Jovana me je jednom vozila, imala je super neki besan auto i to vam je ekskluziva. I ona me tako vozi, a ja čisto da otvorim ladicu da vidim šta to ima napred, i naravno tamo je imalo nekih “divljaka”, CD-ova na kojima ništa ne piše, i naravno, moj CD. To je presudilo! Neko vreme sam se dovoumio, ali kad sam video CD, to je bilo sigurno – duhovito i sa osmehom je rekao Željko za Telegraf.

Kao i svaki umetnik, i Željko je svoje emocije prema supruzi pretočio u muziku – pesma “Nisam te zbog lepote voleo” je nastala istog dana kada se rodio njihov sin Kosta.

Kruna Željkove i Jovanine ljubavi su njihova deca. Sina Kostu su dobili 10. aprila 2014. godine, a istog dana nastala je i jedna od najlepših Željkovih balada. Iako je poznato da je mnoge pesme posvetio Jovani, jednom prilikom je otkrio da je baladu “Nisam te zbog lepote voleo” napisao u danu kada se rodio njihov sin.

– Tog dana se rodio moj sin Kosta. Jovana je već bila u bolnici, ja sam otišao do studija i čekao da me pozove. Stigao mi je mail – pesma za Željka. Neki mladi dečko iz Makedonije. Već sa prvim taktovima sam znao da je to dobra pesma. Očarala me je melodija i atmosfera. Kad sam je poslušao, prvo sam pomislio: “Stadion”. Ima tako himničan refren. Tekst je pisala sestra kompozitora. Tako iskren i jednostavan. Zapravo sve što je jednostavno je i lepo. Osetio sam da nisu hteli da komplikuju, da je tekst u službi muzike. Demo je pevao jedan dečko iz Makedonije koji je toliko dobro otpevao da sam pomislio “Zašto nije pevao on?” Godinu dana sam je aranžirao. Punih godinu dana. Sada u melodiji čujem toplinu, emociju, jednostavnost i beskonačnost koju sam želeo da postignem, objasnio je Željko jednom prilikom.

Jovana i Željko 2017. godine dobili su blizankinje Anu i Srnu.