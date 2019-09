Jovana Joksimović o vaspitanju Koste, Ane i Srne: Svekar mi je dao najbolji savet

Jovana Joksimović i Srđan Predojević, osim što su dobar poslovni tandem, oni su privatno kumovi čije se porodice vrlo često druže. Ipak, pogledi na svet, vaspitanje i putovanje kroz život generalno nisu im uvek isti.

– Ja sam dete ’90. Ako si nekada mogao da ispadneš kako ne treba, to je ako si u to vreme išao u osnovnu i srednju školu. Ali isto tako ne mislim da su mene devedesete oštetile i da su moji roditelji mnogo izgubili što sam odrastala tada u odnosu na ono što su oni želeli od mene da dobiju. Mislim da je ključ u porodici. S obzirom na to da smo posvećeni i svoju decu volimo, da im pružamo bezgraničnu ljubav, mislim da će oni postati ljudi koji će biti dobri prvenstveno za sebe pa onda i za ovo društvo. Stalno me buni kada kažu “uživaj sada, mali problemi”. U tim godinama nema ništa zabrinjavajuće, a mi smo prepuni brige. Mislim da ti veliki problemi mene tek čekaju – kaže Jovana, a Srđan se nadovezao:

– Mi smo kao svi roditelji prestravljeni od svega toga što se dešava. Naša deca na pridaju nikakvu važnost našim poslovima. Mojoj deci je svejedno da li ja radim na trafici gde prodajem novine ili radim na televizijskom kiosku pa te novine samo čitam. Kao sva deca, i naša deca su opterećena i najviše bi volela da postanu jutjuberi. Postoji cenzura kada je internet u pitanju. Još su mali za neke velike planove, velika razumišljanja, ali se zaista trudim da od njih napravim dobre ljude koji će voditi računa o drugima, pa zatim o sebi, uveravajući ih u to da što su bolji prama drugima, ljudi će biti bolji prema njima.

Jovana sa pevačem Željkom Joksimovićem ima sina Kostu i bliznakinje Anu i Srnu, pa o jutjubu još uvek na razmišlja na taj način.

– Njegovi (Srđan Predojević) su sada u tim godinama, moji su još mali. Sin ima pet godina, bliznakinje će sada dve, tako da nemam još tih problema. Svaka godina nosi izazove odrastanja i nove probleme. Tu ne treba da postoji nikakav strah da li ću moje dete izvesti na pravi put. Željko stalno ponavlja to što je njegov otac rekao: ‘Lični primer, bezgranična ljubav i lagana oskudica’. To je formula koja je stvarno fantastična i koje uvek treba da se setimo kada vaspitavamo decu. Mi želimo sve sada i odmah, a i oni isto to žele i onda im činimo medveđu uslugu. Evo u slučaju Srđana i mene. Deset godina je razlika, želim da naglasim to. Različito vreme odrastanja – rekla je kroz osmeh Jovana za Blic.