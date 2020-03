Jovana Joksimović o prelasku na Željkovu televiziju: Ponosna sam na supruga

Jovana Joksimović konačno je odlučila da priča na temu nove televizije njenog supruga Željka Joksimovića, kao i da li ćemo je tamo uskoro gledati u nekoj od novih emisija

Voditeljka Jutarnjeg programa na televiziji “Prva”, Jovana Joksimović ističe da je ponosna na svog supruga, pevača Željka Joksimovića, koji uskoro otvara tri nove televizije. Međutim, Jovana iskreno dodaje i da ona neće biti deo te priče.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Jovana Joksimovic (@jjovanajoksimovic) дана 13. Феб 2020. у 2:31 PST

– Ja se bavim informativnim sadržajem, dnevnopolitičkim temama. A to nije koncept koji moj suprug pravi. Tako da, ako bude odlučio da otvora neku televiziju koja će biti informativnog karaktera, rado ću razmisliti o ponudi koju mi bude dao – kroz osmeh je rekla Jovana u intervjuu za “Blic Super TV”.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Jovana Joksimovic (@jjovanajoksimovic) дана 28. Јун 2019. у 1:02 PDT

Mnogi zavide Jovani i Željku na skladnom odnosu, a voditeljka iskreno navodi i da li u njihovom braku ima svađa.

– Mi se ne svađamo, ma koliko god to zvučalo čudno. Ja sam ovako hrabra samo na televiziji, a u privatnom životu sam poslušna – rekla je Jovana i nadovezala se da je Željko ne nervira za razliku od gostiju u studiju.

Željko i ja smo vrlo slični. Delimo iste vrednosti, isto razmišljamo o važnim temama i uvek pazimo da u burnim trenucima ne povredimo jedno drugo – rekla je Jovana za “Hello!”.

– Gost me nervira samo kad se buni. A danas se svako buni. Svako ima svoje mišljenje o svemu, da kaže šta mu se ne sviđa, da li hoće da sarađuje sa vama ili ne. Danas teško da možete da postavite pitanje, a da nemate posledice za to pitanje. To je ta neka atmosfera koja nije dobra – objasnila je Jovana za “Blic Super TV“.

A koja je to stvar presudila da Željko bude sa Jovanom u vezi pogledajte OVDE

Jovana sa pevačem Željkom ima sina Kostu i bliznakinje Anu i Srnu. Voditeljka je otkrila i kako je u ovo današnje vreme najbolje vaspitavati decu, kao i čiji savet svakodnevno primenjuje.

– Svaka godina nosi izazove odrastanja i nove probleme. Tu ne treba da postoji nikakav strah da li ću moje dete izvesti na pravi put. Željko stalno ponavlja to što je njegov otac rekao: ‘Lični primer, bezgranična ljubav i lagana oskudica’. To je formula koja je stvarno fantastična i koje uvek treba da se setimo kada vaspitavamo decu. Mi želimo sve sada i odmah, a i oni isto to žele i onda im činimo medveđu uslugu – rekla je nedavno Jovana za “Blic”.

Jovana Joksimović se dobro oseća u svojoj koži: Ne mislim da sam savršena, ali ne bih ništa menjala na sebi