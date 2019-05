Jelena Veljača o trećem braku: Neka bude takav da ne bude četvrtog

Hrvatska glumica Jelena Veljača iza sebe ima dva braka. Prvi sa glumcem Jankom Popovićem Volarićem, a drugi sa glumcem Draženom Čučekom, sa kojim ima ćerku Lenu. Bivši supružnici su ostali u dobrim odnosima i zajednički odgajaju svoju mezimicu, ali Jelena nikada nije skrivala da je razvod teško iskustvo.

-Razvod je težak. Gubitak ljubavi je još teži. Ipak, treba ostaviti ego po strani i dopustiti ljubavi da promeni svoj oblik. Treba biti strpljiv. Dobar. Velikodušan. Treba opraštati. Biti odrasla osoba. Biti snažan. I zapamtite, ako imate dete, uvek postoji neko važniji od vas samih- poručila je nedavno Jelena na svom Instagramu a sada je za tabloid.rtl otkrila da li ona deli uvreženo mišljenje da je za ljubav kritična treća godina.

-Ja mislim da sam najbolja zaljubljena i stvarno to volim, nisam tip za samoću. Sad to je filozofsko pitanje traje li ljubav tri godine, rekla je, a na pitanje da li misli da uđe u novi brak ako se zaljubi, odgovorila je: -Nisam zaručena. Neka treći bude takav da ne bude četvrtog. Sad, znači li to da će biti trećeg ili neće, to ćemo doznati, to be continued – bila je zagonetna glumica.