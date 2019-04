Jelena Tinska: Nije bilo teško zaljubiti se u Igora, ali tu priču bih volela da zaboravim

Igor Pervić, koji je preminuo u 52. godini posle teške bolesti, kratko je bio oženjen Jelenom Tinskom, balerinom i glumicom. Igor sa Jelenom nije ostao u dobrim odnosima, s obzirom da se u vreme veze sa njom borio sa herioinskom zavisnošću.

-Čula sam za vest o smrti Igora Pervića, ne znam šta da vam kažem. Ja sve svoje veze pamtim po dobru, ali ovo je bila jedna priča za koju bih najradije volela da zaboravim. Mogu da kažem da mi je žao što je jedan takav čovek koji je bio i lep i pametan, i šarmantan i duhovit i talentovan, dozvolio sebi da ulaskom u svet droge sebi uništi ceo život. Sa ove distance to tako doživljavam. I jedino mi je žao njegove majke balerine Lidije Pilipenko. Ja sam sa njom inače i radila, i ona je jedna izuzetno draga žena, i znam da joj je ovo užasno teško palo, i eto nje mi je zaista najiskrenije žao, rekla je Jelena Tinska.

-Evo ja sam i sama sada pročitala da je on izjavljivao kako je u sve to ušao još sa 13 godina, i da je tada bio jako zaljubljen u devojku koja ga je navodno na to i navukla. Ja to na primer nisam ni znala, priča Tinska, a na pitanje, da li je znala da konzumira heroin u tom perioda kada ga je ona upoznala i krenula sa njim u emotivnu vezu, ona kaže:

-O, da. Znala sam. To je izgledalo ovako. Nas dvoje smo se upoznali u avionu, sa njegovog povratka sa lečenja i delovao je stabilno u odluci da je sa tim gotovo. Ja sam mu prosto poverovala. Pri tom, nije bilo teško zaljubiti se u Igora, a nije bilo teško ni zaljubiti se u mene. I eto, tako se to desilo. Trajalo je jako kratko. Mi smo i venčali, pa je tu bio ceo spektakl, ali ubrzo je bilo više nego jasno čemu vodi cela priča. Kad sam videla da je nastavio sa drogom, znala sam da se nikada neće izvući. I u principu to je i nemoguće. Meni je to objasnio i doktor Jovan Marić. Kod tih ljudi, hormon sreće može da podstakne jedino droga i ništa više. Čak i oni koji su uspeli da se skinu sa heroina, nisu više nikada isti, i više ne mogu biti toliko srećni i radovati se stvarima kojima čovek koji nikada nije konzumirao drogu – može, rekla je Tinska.



Popularni glumac, koji je igrao u brojnim srpskim ostvarenjima- “Crni bombarder”, “Lajanje na zvezde”, “Bure baruta”, “Sivi dom” i poznatim serijama “Ranjenik”, “Vuk Karadžić”, svoju poslednju ulogu odigrao je u seriji Radoša Bajića “Šifra Despot”, a samo nekoliko meseci ranije i u seriji Dragana Bjelogrlića “Žigosani u reketu”.

Igor Pervić biće kremiran u ponedeljak, 29. aprila, u 13 sati na Novom groblju