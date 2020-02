Jelena Rozga: Majčinstvo nije merlo uspeha

Ako nisu u pitanju glasine o novoj vezi, veridbi ili braku, onda su nagađanja kada će se ostvariti u majčinskoj ulozi. Ovo je nešto s čime se hrvatska pevačica Jelena Rozga već duži niz godina bori. Ona je za hrvatski list “24 sata” govorila o majčinstvu i braku i priznala da priželjkuje da rodi dete, ali da majčinstvo ne smatra merilom uspeha jedne žene.



Jelena Rozga: Bitno je da smo zdravi, tada je sve moguće u životu

– Pitaju me, ali me to ne uznemirava. Ja želim da se ostvarim i kao majka, nije to tajna, ali isto tako smatram da to nije merilo uspeha – rekla je ona i priznala da o svom venčanju ne razmišlja.

Jelena Rozga: Od braka je mnogo važnije imati razumevanje za partnera, biti iskren i prisutan

– Ne zamišljam svoje venčanje jer bez ljubavi, podrške i poverenja potpisani papir ne znači ništa. Ono što je iskreno između dvoje ljudi puno je jače od toga– rekla je Rozga.

– Mislim da je biti majka divna stvar u životu, nemerljiva s bilo čim i nadam se da ću i ja biti jednog dana, ali sve važne i bitne stvari u mom životu su se dogodile onda kada im je bilo vreme, kada je bilo suđeno i zato se ne opterećujem, nego duboko verujem da će taj blagoslov za mene doći u pravo vreme –

Od kako je pre dve i po godine stavila tačku na ljubav sa muzičarom Stjepanom Hauserom, pevačica Jelena Rozga nije novog partnera predstavljala javnosti. Iako su mnogi očekivali da će se njihova veze završiti brakom, to se nije dogodilo – par je bez objašanjenja za javnost, raskinuo u septembru 2017. godine. Od tada je pevačica sama, ali se spekulisalo da je njeno srce ukrao jedan tajnstveni Beograđanin. Ipak, atraktivna pevačica je to demantovala. Ona je jednom prilikom istakla da je spremna da zarad ljubavi učini sve, ali ipak ne želi da se udaje zbog pritiska okoline.

– Brak je stvar izbora. Po mom mišljenju mnogo je važnije imati razumevanje za svog partnera, biti iskren, biti prisutan. Brak je samo papir. Meni to ne znači mnogo, ali, naravno, poštujem. Svima nama je potreban, čini mi se samo jedan savet. Da budemo ljudi, ali u onom pravom smislu te reči pomalo zaboravljenom danas – rekla je Jelena Rozga nedavno za domaće medije.