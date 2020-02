Noć Jelene Đoković za pamćenje: Večeras smo slavili ljubav

Najbolji teniser sveta Novak Đoković važi za velikog šoumena. Zbog toga je pored svojih ostalih kvaliteta omiljeni sportista mnogima širom planete. Njegove šale i imitacije neretko naprave pravi bum, pa se šire i šeruju na društvenim mrežama. Često ume da iznenadi i pevačkim umećem, što je uz podršku supruge Jelene pokazao u Ateljeu 212 kada su zajedno zapevali na bini.

Bračni par Đoković prisustvovao je izvođenju predstave “Brod plovi za Beograd”, koja je bila organizovana pod pokroviteljstvom Fondacije “Novak Đoković”, a u jednom trenutku izašli su na binu i zajedno zapevali ” Ti si moja čokolada, ja bih te ljubio”. Publika je njihov nastup ispratila ovacijama, a kako je to izgledalo Jelena je pokazala na društvenim mrežama.

– Večeras smo slavili ljubav, dobročiniteljstvo i mlade ljude, buduće lidere naše zemlje uz divnu predstavu u Ateljeu 212 “Brod plovi” sa našim porodicama, prijateljima i donatorima Fondacije “Novak Đoković”. Pozvali su nas na binu i izazvali da pevamo. Novaku je dobro došla priprema na Sanremu, a ja…. pa ja prosto nemam opravdanje – napisala je Jelena u opisu videa koji je podelila na svom Instagram profilu.

Najbolji teniser sveta bio je gost na tradicionalnom italijanskom muzičkom festivalu San Remo gde je otpevao pesmu Erosa Ramazotija „Terra promessa“

Eros je od bliskog izvora dobio snimak Novakovog nastupa i oduševio se što prvi teniser sveta peva njegovu pesmu, a potom je i snimak objavio na svojim društvenim mrežama.

