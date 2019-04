Jelena Gavrilović: Nerad me više umara nego što me čini raspoloženom

Zvezda serije “Istine i laži” otkriva da joj je Praznik rada uvek bio signal da mora da uči jer se bližio kraj školske godine, ali ga je u uvek slavila u prirodi s vršnjacima.

Poslednjih nekoliko godina dana život glumice Jelene Gavrilović satkan je od konstantnog rada. Kako kaže, gotovo da ne postoji dan koji nije radila, mada joj rad prija i više od jednog slobodnog dana.

– Poznata sam kao neko ko mnogo radi. Posao doživljavam kao ljubav jer me ispunjava i čini srećnom. Izabrala sam da u životu radim ono što volim i mislim da nema veće sreće. Zamislite da po ceo dan sedite kod kuće i ne radite ništa? To je toliko dosadno da me više umara nego što me čini raspoloženom. Dovoljno mi je jedan dan da provedem kod kuće i već sutradan razmišljam i pravim planove.

Kako ti pamtiš 1. maj?

– Podrazumeva se, po urancima. Društvo iz moje škole je imalo tradiciju da svake godine idemo na planinu na čuvene uranke. Znala sam da posle ovog praznika dolazi lepo vreme i da se škola završava za mesec dana. To je značilo da moram da završavam sve oko ocena i učila sam više nego obično. Danas je to uglavnom druženje s prijateljima, a nekada se dešava da provedem ceo dan kod kuće, kao da je nedelja i da nemam nikakvih obaveza.

Koja je bila najluđa proslava ovog praznika? – Ne sećam se da smo slavili. Uglavnom smo pešačili kilometre i kilometre po planinama. Kada me pitate, u glavi mi se stvara slika iz filma “Tito i ja”, kada Zoran pešači po planinama. Doduše nisam bila Zoran, ali jesam pešačila. Danas, umesto da idem po planinama, koristim svaki slobodan trenutak da trčim. Nedavno sam počela da trčim na trkama, a cilj mi je da istrčim polumaraton.

Znaš li šta predstavlja ovaj praznik?

– Naravno, dan kada su se žene u Americi pobunile da žele da im radno vreme bude osam sati. Vidite, nama glumicama radno vreme traje dvanaest sati, nekada i mnogo duže. Mislim da je vreme da se pobunimo.

Poznato je da vi glumci nemate radno vreme, šta vam u tom smislu predstavljaju praznici?

– Glumci imaju dovoljno vremena da se odmaraju između svojih angažmana. Ako umni rad smatramo fizičkim poslom, što apsolutno jeste, onda mi stalno radimo i razmišljamo. Kod nas je specifična stvar kada imamo posla, to je onda mnogo, a kada ga nema, onda ne postoji uopšte. Jedan moj kolega je rekao dobru stvar: “Nisam radio samo na slavu i na dan sopstvene svadbe”.

Koji je recept, koja je tajna tvog mladolikog izgleda? – Genetika, potom nega. Vodim veoma računa o negovanju. Moramo da budemo iskreni, bitku sa godinama niko nije dobio. Možemo samo da utičemo na to da misli budu pozitivne, negovanje da se upražnjava u granicama kada ne prelazi vulgarnost, a uz sve to stariti dostojanstveno. Koko Šanel je lepo rekla: “Nikome se ne dopadaju moja stara kolena, zato ih pokrivam suknjama, ali neću sebe naterati da zbog toga moram da nosim zauvek pantalone. Nije damski”.

Jelena je u januaru proslavila 36. rođendan. Priče da joj je vreme da se uda i rodi decu je ne dotiču jer na brak gleda drugim očima. Poslednjih nekoliko meseci u emotivnoj je vezi sa mladićem iz Crne Gore kog ne želi da eksponira u javnosti.

– Mislim da je brak dobra stvar, ali moj profesor glume je to najbolje opisao kada je rekao: “Deco, najbitniji je odnos”. Oltar će doći ili neće. Isti ti kao neki koji stanu pred matičara, brzo se razvedu. Brak kao institucija je važan, ali mnogo bitnije od toga je vaš odnos. Ne volim mistifikaciju stvari i predstavljanje nečega da je savršeno što nije. Želim da kada to uradim, bude zauvek i do kraja života. Nemam ambicije da stavljam potpis na nešto što će trajati tek tako.