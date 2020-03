Jelenina poruka Noletu: Uvek pogled ka vrhu, a put strm, blatnjav, klizav ali zanimljiv i izazovan

Novak i Jelena Đoković su toliko dugo zajedno da im ni imena više ne idu jedno bez drugog ” Nole i Jelena”. Ove godine oni slave 15 godina ljubavi, zavoleli su se dok su još bili srednjoškolci, onda kada su sanjali da će Novak biti svetski broj jedan u tenisu. Njihova ljubav je odolela svim izazovima i iskušenjima, pa su se u julu 2014. godine jedno drugom zakleli na večnu ljubav na Svetom Stefanu. Iste godine u oktobru Jelena je rodila sina Stefana u Monte Karlu, dok je tri godine kasnije njihovo porodica postala četvoročlana rođenjem ćerke Tare.

Novak često ističe koliko mu je dragocena podrška porodice, a u nedavnom razgovoru sa britanskim televizijskim autorom Džejom Šetijem nije skrivao koliko je zahvalan Jeleni na svemu što je uradila kako bi njihova veza opstala.

– Supruga i ja smo počeli da se zabavljamo kada sam imao 18 godina. Spojio nas je upravo tenis kojim se i ona nekada bavila. Kada je otišla na studije u Milano ja sam se otprilike u isto vreme preselio u Monako. Dva grada su blizu, pa je često dolazila. Zahvalan sam joj na svemu što je uradila kako bi naša veza opstala. Još dok je studirala upoznala me je sa jogom. Roditelji i moj prvi trener učili su me da sve stvari koje me muče stavim na papir. To mi je pomagalo, ali je s vremenom iščezlo. Uz Jelenu sam opet počeo to da radim i osetio sam se dobro, jer sam mogao svašta da izbacim iz sebe. Učim kako da postanem strpljiviji, da sredim misli kontrolišem se, da oslobodim za kvalitetno vreme sa porodicom, jer oni su mi prioritet– priznao je Nole.

Naime, ona je na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju, na kojoj se vidi kako su pokorili planinski vrh na Rtnju.

– Uvek pogled ka vrhu, a put strm, blatnjav, klizav ali beskrajno zanimljiv i izazovan. Nekada mogu samo da te gledam i navijam dok se penjes (jer na te vrhove moras sam, al uz podršku) a nekada te pratim i s tobom uživam u pogledu i lepoti visine. Najlepše od svega je naše zajedničko vreme i te uspomene koje nas uvek zbližavaju 🙏 zahvalna na još jednom osvojenom vrhu s tobom i uz tebe– napisala je Jelena.