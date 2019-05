Jana Milić Ilić: Konačno ne razmišljam o tome kako me drugi vide

Zahvaljujući glavnoj ulozi u seriji “Istine i laži” glumica Jana Milić Ilić (37) stekla je status jedne od najpopularnijih glumica i seks-simbola.

Iako sebe ne vidi tako, kako kaže u intervjuu za Gloriju, popularna Marina, čije ljubavne probleme gledaoci prate uz navijanje i suze, često doživljava da sa sinom Đorđem (4) tokom šetnje Kalemegdanom bude zaustavljena. Prilaze joj obožavaoci željni da se fotografišu s njom, što ona nikad ne odbija. Svesna je svoje popularnosti, ali ne dozvoljava da je slava promeni. Želi da ostane fokusirana na posao, porodicu i sebe, trudeći se da u svim ulogama bude još bolja.

Oko Marine se lome koplja u seriji, zbog nje se muškarci biju. Doživljavate li sebe kao seks-simbol?

– Ne, nikako. Svaka žena koja je postala majka ne razmišlja više o sebi na taj način. Sve i da ste me to pitali pre nekoliko godina, i tada bih odgovorila da ne doživljavam sebe kao seks-simbol. Dobro se osećam u svojim godinama, odnosno, nikad se bolje nisam osećala. Konačno ne razmišljam o tome kako me drugi vide. Ranije sam se opterećivala time. Sada mi je lepo u sopstvenoj koži. To sam što jesam, dopalo se to nekom ili ne.

Kako reagujete na komplimete? – Komplimenti uvek prijaju, bavili se javnim poslom ili ne. Posebno prija iskreni kompliment. Znam kada mi neko nešto kaže namerno, slučajno i da li to zaista misli. Bolje reagujem na komplimente nego ranije. Najbitniji je unutrašnji osećaj da si svoj na svome i ispunjen. Unutrašnja lepota je mnogo važnija nego spoljašnja.

Da li vam i žene udeljuju komplimente?

– Da, oni su mi najdraži. I ja obožavam da drugim ženama udelim komplimente. Mnoge od njih na to nisu navikle. Konkretno, u glumi se koleginice dosta takmiče, ima dosta sujete, a meni je mnogo drago kada vidim lepu i inteligentnu ženu. Čak i ako je ne poznajem, priđem joj i udelim pohvalu. Tako prilaze i meni. Ima li šta lepše nego videti negovanu, lepu, a inteligentnu i obrazovanu ženu.