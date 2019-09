Iznenadili ga ispred bolnice usred noći: Dirljiv susret Siniše Mihajlovića sa igračima Bolonje (video)

DOPO BRESCIA, IL BOLOGNA DA SINISA

ESCLUSIVA E'TV RETE7SERVIZIO DI ALESSIO DE GIUSEPPEIl Bologna dopo la vittoria a Brescia è andato a trovare il suo allenatore, Sinisa Mihajlovic, al Sant'Orsola.La squadra ha fatto una sorpresa al tecnico serbo cantando il coro "dai Sinisa alè" e mettendo la sigla di "Scherzi a Parte". Nelle immagini sentite Mihajlovic dire "non me l'aspettavo! Oggi siete stati bravi, ma non abbiamo fatto niente, mercoledi ne parliamo. Se volete potete venire su in camera che riguardiamo la partita"

