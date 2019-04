Izazovi duge i uspešne karijere: Dragana Mirković iskreno o odnosu koji kolege imaju prema njoj

Opšte mišljenje je da na estradi nema iskrenih prijateljstva jer su svi jedno drugom konkurencija. Ipak, da to nije pravilo dokazuje pevačica Dragana Mirković, koja ističe da gotovo sa svim kolegama ima savršenu komunikaciju.

-Ja kada znam da mene moje kolege poštuju, ja znam i da me vole. Postoje prijateljstva na estradi! Postoje kod nas ona prijateljstva koja su zasnovana prvenstveno na poštovanju i to je ono što je najvažnije. Uvek sam tu šta god da im treba – rekla je Dragana i dodala da je ubeđenja da bi joj pola estrade pomoglo ukoliko bi joj to bilo potrebno:

-Na svu sreću nisam imala to loše iskustvo, pa da je trebao meni neko u zlu da pomogne, ali sam ubeđena da bi mi pola estrade priskočilo, jer znam šta misle o meni. Dokazuju se na lepim stvarima, dešavanjima… Oseti se to. Oseti se da li je fer prema vama i da li vas neko poštuje. Ja sam presrećna što se tiče odnosa mojih kolega prema meni – dodala je pevačica za Telegraf