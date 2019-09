Ivana Stanković predstavila autobiografiju „Strast”: Autentična priča koju vam niko drugi neće ispričati

Ivana Stanković, jedna od najuspešnijih srpskih top-modela, predstavila je autobiografsku knjigu „Strast“, nastavak bestselera „Bez daha“, na promociji u Delfi knjižari u SKC-u 26. septembra.

Osim autorke, o knjizi su govorili maneken Denis Jovanović i urednik Nenad Župac.

U autobiografskoj knjizi „Strast“ Ivana Stanković, koja je u bogatoj karijeri bila devojka sa naslovnice Voga i Armanijevo zaštitno lice, otvoreno piše o svojim iskustvima u modelingu. Manekenka koja je šetala svetskim pistama rame uz rame sa Sindi Kroford, Klaudijom Šifer, Naomi Kembel, lice koje je krasilo bilborde širom sveta u Londonu, Milanu, Tokiju i Njujorku, donosi autentične priče koje vam niko drugi neće ispričati. Njeno svedočanstvo i saveti iz prve ruke pomoći će budućim manekenkama i manekenima, ali će i zagolicati maštu čitalaca koji žele da znaju kakav je zaista život bogatih i slavnih.

Maneken Denis Jovanović prati Ivanin rad od malih nogu, a njenu prvu knjigu je kupio od prvog honorara.

-Kupio sam poklone bratu, sestri, mami i Ivaninu knjigu, kao putokaz kada je manekenstvo u pitanju. Kada smo se upoznali, Ivana mi je pomogla da otkrijem u sebi nešto što nisam ni znao da postoji.

Urednik Nenad Župac smatra da je Ivana Stanković jedna od retkih ličnosti sa javne scene koja ima tzv. moralnu vertikalu.

-O njoj nećete pročitati ništa loše u novinama, nećete videti da je nepristojna, da gura svoj ego ispred onoga što radi… Rad sa Ivanom je bio veoma zanimljiv, pogotovo što smo radili na nekoliko rukopisa pre ovog, jer je uvek najbolje pisati o onome što najbolje poznaješ. Knjiga koju je Ivana napisala zanimljiva je i sa literarne tačke gledišta, ali i sa moralne. Ovo je parcijalna biografija, opisuje deo Ivaninog života. Nadam se da će biti još knjiga, pošto ona zaista ima mnogo materijala. Čitajući ovu knjigu imate utisak da sedite sa Ivanom na kafi.

Ivana je prvi honorar dobila za pisanje tekstova u tinejžerskim časopisima.

-Oduvek sam volela da pišem i govorili su mi da to dobro radim, ali je prevladao moj ego, jer nisam bila srećna što izlazi moja pisana reč bez moje fotografije. Nisam mogla da se tu zaustavim, jer sam osećala da mi je suđeno da budem model, mada uskoro ponovo počinjem da pišem, i to kolumnu za časopis Bazar, na sreću sa slikom. Oduvek sam vodila računa o svom izgledu, sa osamnaest godina sam počela da koristim kreme za zreliju kožu i nikada nisam podlegla porocima. Alkohol, cigarete, droga, to nisu moji poroci. Ne možete živeti poročan život i baviti se ovim poslom, to će se kad-tad videti na vašem licu. Mada priznajem da ne mogu da odolim slatkišima.

Promocija je bila izuzetno posećena. Veliki broj kolega i prijatelja došao je da podrži i pozdravi Ivanu. Upravo to je nekad merilo uspeha.