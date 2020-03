Ivana Dudić: Volela bih da mi muškarci šalju pisma, to je pravi način udvaranja

Ivana Dudić mašta o romantičnom muškarcu, pleni svojom lepotom gde god da se pojavi i otkriva da joj je upravo lepota odmogla da zaigra u jednoj seriji

Mlada glumica Ivana Dudić osvaja svojom lepotom, ali i brojnim ulogama u domaćim serijama. Na različite načine se predstavila publici kroz serije “Ubica mog oca”, “Crveni mesec”, “Urgentni centar”, “Ekipu”…

Ivana je u intervjuu za “Blic” otkrila i kojem liku je na privatnom planu najsličnija.

– Kao glumac ti moraš naći deo sebe u svakoj ulozi, da bi se ubacio u nju. Ne možeš se odmaći od sebe. Ne mogu da kažem da ni na jednu ličim, ali ako mogu već da biram onda mi je najbliža Sofija iz “Crvenog meseca” po karakteru. Mada svaka mi je draga. Svaku sam “pravila” sa rediteljem – iskrena je Ivana koja dodaje i da li bi mogla da živi u periodu u kom živi njena junakinja iz “Crvenog meseca”?

– Na prvi pogled bih mogla da živim u toj 1913. godini. Tamo je nekako sve bilo diskretnije, a sa druge strane jasnije. Sve je bilo kroz poglede, pisma, neizgovorene reči… Bilo je dosta intrigantnije nego što je danas – sve na tacni.

– Priželjkujem da mi se pojavi neko ko će biti samo moj i ja samo njegova. Eto, toliko samo – kroz osmeh je rekla Ivana.

Ivana Dudić je prava romantična duša

Kako priznaje da joj se dopada život u nekom jednostavnijem vremenu, Ivana ne krije i da bi volela da se današanji momci drugačije udvaraju i kao nekada šalju ljubavna pisma.

– Da, volela bih da mi šalju pisma. Nekako samim slanjem ljubavnih pisama sve je ostajalo u tajnosti. Možda bih volela da mi danas pišu pisma. Mislim da je to danas pravi način udvaranja – navodi glumica.

Iako pleni svojim šarmom i lepotom, Dudićeva otkriva da joj je upravo lepota bila prepreka da dođe do nekih uloga.

Ivana Dudić i Miloš Đurović: Za pravu ljubav se vredi boriti

– Ima ona stara narodna: “Lepa kao glumica.” U većini slučajeva lepota može da odmogne u ovom poslu jer baš sam imala kasting za jednu seriju i pitam reditelje, pošto nisam dobila ulogu, šta se dešava. A dobijem odgovor. “Zato što si mnogo lepa za ovu ulogu.”

Ivana Dudić: Od muškaraca krijem da sam mađioničar

Svoj talenat i ljubav prema mađioničarskom umeću, glumica pred jačim polom i te kako vešto krije.

– Nijedan moj momak nije znao do nekog trenutak da sam bila mađioničar. Zato što kada to kažem, imaju svi pitanja i potpitanja. Možda je lakše bez toga. Onda kada me upoznaju i kada je odmaklo vreme u odnosu, onda im kažem. Svakako su zabavne reakcije kada saznaju – sa osmehom kaže Ivana za ovaj dnevni list.

Ivana Dudić otkriva svoju beauty rutinu: Zahvaljujući ovom šamponu imam dugu, bujnu i zdravu kosu