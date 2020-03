Ivana Banfić o razvodu i gubitku bebe: Bilo je teško, u molitvi sam pronašla mir

Ivana Banfić otvorila je dušu i u iskrenom intervjuu ispričala o najbolnijim momentima iz svog života, kao i kako je ponovo pronašla snagu da nastavi dalje

Ivana Banfić, jedna od najpoznatijih predstavnica hrvatskog “dance” pokreta, napisala je knjigu pod nazivom “Devedesete” koja će ovih dana ugledati svetlost dana.

Pitko štivo daje prikaz karijere jedne pevačice – od detinjstva sve do danas. Prolazi kroz bolje i teže faze karijere i privatnog života.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ivana Banfić I Bee (@ivana_banfic_ibee) дана 5. Мар 2020. у 3:36 PST

Pevačica je, nakon promocije svoje knjige, u intervjuu za hrvatsko izdanje magazina “Gloria”, pričala o svom životu, drugačijem pogledu na svet, ali se dotakla i najtežih perioda koji su sada već iza nje.

Ivana Banfić grcala u suzama

Pevačica u svojoj knjizi piše, između ostalog, o devedesetim godinama prošlog veka. Prisetila se ratnog perioda i priznala da je tokom pisanja svog štiva nekoliko puta grcala u suzama.

– Bilo je tih trenutaka kada bih se ja otvorila i ušla u taj deo sebe… Bilo je suza i grcanja, bilo je svega. Kad pogledam iza sebe, shvatam da smo tu muziku radili u ratu, u najružnijem periodu. Nama mladima, od svega 20-ak godina, bilo je zaista teško. Mlad si, želiš živeti u svojevrsnoj renesansi, a oko tebe rat. Danas sam zahvalna što sam živa i zdrava. To je bilo teško, bilo je teško prisetiti se toga – rekla je Ivana.

Ime Roberta Magića prisutno je kroz skoro čitavu knjigu, a radi se o čoveku koji je bio Ivanin dugogodišnji menadžer i bivši suprug.

Danas su u dobrim odnosima pa ga je pozvala i na promociju knjige.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ivana Banfić I Bee (@ivana_banfic_ibee) дана 16. Дец 2019. у 2:22 PST

– Zajedno smo stvarali i radili, kao prst i nokat, od moje 15. i njegove 16. godine. To je veliki životni period. Shvatila sam da smo imali nekakav zajednički zadatak i kada smo ga završili, tada smo se rastali – iskreno je priznala pevačica. koja je razvod zatražila na svoj rođendan davne 2005. godine.

– Bilo je jako teško preseći tu pupčanu vrpcu, ali bio je to deo odrastanja. Oboje smo to osetili, da idemo dalje, da smo završili. Bilo mi je teško, ali tako je to trebalo biti.

Ivana se nakon razvoda i teške saobraćane nesreće koju je preživela, okrenula duhovnosti i zalečila neke davno dobijene rane.

Gubitak bebe teško je podnela

Kako je hrabro nastavila život dalje, Ivana Banfić je pronašla ljubav svog života, Krunu Ladišića.

Tajno su se venčali i želeli da postanu roditelji. Prva trudnoća Ivani, koja je tada već godinama žudela za detetom, nije prošla dobro. Imala je spontani pobačaj.

– Bilo je tužno, bolno prihvaćanje svega toga, ali ja sam borac i prihvatila sam sve što se dogodilo. Isplakali smo se, otišli na hodočašće do Marije Bistrice. Pešačili smo 64 kilometra i tamo sam zapalila sveću za tu malu dušicu. U molitvi sam pronašla mir – s tugom u glasu seća se Ivana.

Ivana Banfić ostvarila san: Živeću u kući građenoj od gline, slame i drveta!

Ubrzo je stigla sreća u vidu njenog sina Jana.

– Suočila sam se s drugom trudnoćom, a potom i velikim strahom da se ne ponovi isti scenarijo. No, evo ga, hvala Bogu, živ je, zdrav, srećan i veseo. Srećna sam i zahvalna na tom velikom daru.