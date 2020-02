Istina nakon 15 godina: Zašto su se Jelena Karleuša i Bojan Karić zapravo razveli?

Danijela Karić, ćerka Hafe i Dragomira Karića, progovorila o razvodu koji je deceniju i po ranije uzdrmao srpsku javnu scenu

Dešavanja na srpskoj javnoj sceni su i više nego turbulentna, a dugi brakovi među poznatim ličnostima prava su retkost. Jedan od onih koji nije uspeo da odoli izazovima je i brak pevačice i naslednika imperije Karić. Jelena Karleuša i Bojan, sin Slavice i Sretena Karića venčali su se 23. septembra 2004. godine. Na večnu ljubav pred Bogom zakleli su se u Crkvi Petra i Pavla na Topčideru, da bi potom u “Vili Jelena” sklopili i građanski brak, posle čega je usledilo svadbeno veselje. Međutim, brak se raspao već u martu 2005. godine. Razloge razvoda u medijima oni nisu komentarisali, ali se zato Danijela Karić, ćerka Hafe i Dragomira Karića, osvrnula na brak svog brata od strica i popularne pevačice i prisetila se kako je on okončan.

– Ona se svakako nije udala za njega zbog para, već su se voleli. Ima devojaka koje žele da uđu u našu porodicu zbog novca, ali Jelena nije jedna od tih. S njom sam se baš lepo slagala, bila mi je jedna od omiljenih snajki. Karleuša je privatno veoma pristojna i fina osoba, uvek mi je ukazivala poštovanje, nemam ništa ružno da kažem o njoj. O njoj sam imala lepo mišljenje i imam ga i dalje – istakla je Danijela svojevremeno u razgovoru za Informer i naglasila da u njihovoj porodici svako ima pravo na svoje mišljenje.

– Mi se kao porodica mnogo volimo i držimo se zajedno. Ipak, svako od nas ima pravo na svoj stav i svoje mišljenje.

Naslednica bogate imperije podseća da se i ona razvela od Nikole Martića, te da je upravo zato svesna da samo Jelena i Bojan znaju zbog čega je došlo do kraha njihovog braka.

– Milioni ljudi se razvedu, ne vidim tu ništa čudno. Očigledno nisu bili jedno za drugo, jer su pronašli sreću u novim brakovima, ona sa Duškom, on sa Mašom. Drago mi je što su oboje našli svoj put i ljubav. Previše se pompe diglo oko njihovog odnosa bez razloga. I ja sam bila u braku, pa se razvela. Sve je to za ljude – smatra Danijela Karić.

Bojan se dve godine kasnije oženio Mašom Nikolić, a pevačica se 2008. godine udala za fudbalera Duška Tošića

Kada se 8. juna 2008. pevačica Jelena Karleuša udala za sedam godina mlađeg fudbalera Duška Tošića, malo je onih koji su verovali da će ovaj brak opstati. Jelena već je imala status zvezde, dok je Duško tek započinjao sportsku karijeru. Tog juna pre 12 godina par se zakleo jedno drugom na večnu ljubav, a o bajkovitom venčanju organizovanom do detalja po želji trudne mlade (a koje je po proceni medija koštalo 100.000 evra), Karleuša je svojevremeno izjavila:

– Oduvek sam sanjala o predivnom, romantičnom venčanju, pa je i bilo očekivano da moja svadba bude kao iz najlepših Diznijevih bajki.

Par je ubrzo dobio ćerkicu Atinu a godinu dana kasnije i Niku, a o tome kako su se ona i Duško upoznali pevačica je govorila za domaće medije.

– On je bio jako uporan. Prvo sam “zgrešila” s njim, a onda sam na guglu proverila koliko ima godina. On je tad imao 21 i ja sam mu rekla: “Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda.” Šalu na stranu imala sam sreću da imam pored sebe dobrog i kvalitetnog čoveka koji mi se nije mešao i nije me sputavao u ovom mom ludilu – isterivanju pravde – ispričala je Jelena svojevremeno za Face HD TV.

Jelena Karleuša je u intervjuu koji je za “Hello!” dala na izmaku prošle godine, izjavila da je njen suprug divan otac, kao i da mu je pružila bezbroj šansi

– Duško je divan otac koji obožava svoje ćerke. One su mnogo vezane za njega. To je velika ljubav, pogotovo što smo često kao porodica razdvojeni. Ponosan je na njih i divno je gledati sa koliko nežnosti i strpljenja učestvuje u njihovim mladim životima – rekla je, a na pitanje da li danas partneri olako stavljaju tačku na svoj odnos, ne pružajući jedni drugima šansu za novi početak, odgovorila je:

– Dušku sam pružila bezbroj novih šansi. Nisam sigurna da bi on bio spreman za isti test izdržljivosti. Mi žene smo mnogo tolerantnije i veće budale – rekla je Karleuša i otkrila da li veruje u ljubav za sve vremena.

– Apsolutno. To je ljubav majke prema detetu. Sve drugo je podložno eroziji –