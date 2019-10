Iskrena ispovest Nataše Bekvalac posle razvoda: Sudski proces je bio gori od udaraca, pokušavali su da me naprave krivom

Nataša Bekvalac tvrdi da ju je Luka Lazukić zlostavljao od prvog dana braka 25. septembra 2017. godine. Ona je progovorila o torturi koju je trpela sve do 14. aprila 2018. godine, kada ju je tadašnji suprug krvnički pretukao.

– Svaka žena pre nego što stupi u brak, pored ljubavi, treba dobro da upozna svog partnera. Ja sam bila zanesena i zaljubljena. Odmah posle venčanja je krenuo moj pakao. Trpela sam jer sam imala rizičnu trudnoću i posvetila sam se tome da rodim zdravu devojčicu, a probleme sam gurala pod tepih, a to je kasnije kulminiralo – započela je svoju ispovest Nataša za Informer i nastavila:

– Još mi je loš osećaj u stomaku kada se setim svega. Strašno psihičko i fizičko izrabljivanje. Kao i svaka žrtva nasilja, izgubila sa samopouzdanje i bila odsečena od porodice i prijatelja…ostala sam sama.

Nataša se prisetila i te kobne večeri kada je u njoj sve puklo.

– On mene nije udario, on je mene pretukao! To je bio kraj, bila sam ponižena, ali je za mene od udaraca bio gori sudski proces, jer sam se u sudnici osećala kao da sam ja kriva i kao da je situacija obrnuta, pogotovo kada su me pitali “Mislite li da je u redu što ste naglo probudili muža?”, pokušavali su da me naprave krivom, a ja sam počela da verujem da možda i jesam, ali sam dokazala da nisam, jer su stručnjaci veštačili moje povrede i dokazali da to nisam mogla sama sebi da uradim – rekla je pevačica.

– Hipersenzitivna sam, pa sam potražila pomoć psihoterapeuta da ne bih bila trajno emotivno oštećena. Mesecima sam spavala samo po 2-3 sata, plašila sam se da zaspim, jer sam imala košmare, budila sam se u znoju, iscrpljena – rekla je ona i dodala:

– Najvažnije mi je da deca imaju dobar odnos sa očevima, Hana ga ima, a nadam se da će i Katja.