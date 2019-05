Isidora Bjelica: Želim da moja deca žive ono što oni žele, a ne tuđe iluzije i zanose

Imala je bogata paranormalna iskustva i pet verenika, a imala je i sreće da upozna zanimljive ljude među kojima je i njen suprug, večni dečko koji obećava

Koje rečenice ste u poslednje vreme “bacili na papir” s namerom da ih uvrstite u neku buduću knjigu?

– Zašto su budale srećne? Pa zato što je glup čovek uveren da je apsolutna mera pameti, dobrote, lepote, ispravnosti… On sebe istinski voli jer je sebi savršen, a drugi ne valjaju. Pametan čovek zna da je glup, da nije savršen, uvek se preispituje i sumnja i tu slepe ljubavi prema sebi nema. Pametan čovek najčešće mora da prođe pakao stradanja da bi naučio da zavoli sebe – uprkos svojoj pameti.

Imate li u stanu sve vaše naslove?

– Ne, jedva da imam tri ili četiri naslova od 79 koje sam objavila. Nemoguće je, jer uvek dođe neki vodoinstalater ili majstor koji na poklon traži knjigu za svoju ženu. Moja mama ima sve knjige, ali ni ona nema sva izdanja. Trebao bi joj mnogo veći stan. (smeh)

Ko zauzima prva tri mesta na listi najzanimljivijih ljudi koje ste sreli?

– Malo je reći da sam srećna što sam upoznala Lejdi Di. Kakva je to harizma, stil, sudbina… Na drugom mestu je moj tata Dimitrije, ekstremno ekstravaganta i interesantna osoba. Zahvaljujući njemu upoznala sam neke od najzanimljivijih ljudi ove civilizacije – od „Bitlsa“ do Huana Miroa, Fišera, Liz Tejlor. Na listi je i moj muž, večni dečko koji obećava, uvek spreman na sve moje ludosti, ekstravagantnost i ekstreme, koji zna da je sve što radim pokušaj da ovu suvu drenovinu od stvarnosti pretvorim u art.

Da možete da birate ime, koje biste uzeli umesto Isidora?

– Jedna od retkih stvari kojom sam zadovoljna u ovoj egzistenciji je moje ime. Isidora znači “dar boginje Izide”. Mama i tata su dobro odabrali kroz svoju ljubav prema Isidorama, Sekulić i Dankan, jer je Egipat moja opsesija i metafizičko ishodište.

Koliko vila ste u životu upoznali?

– Ne previše. Vile su bića tročetvrtinskog takta, sve ih je manje. Olja Ivanjicki je bila vila. Simonida Stanković, ćerka Milića od Mačve je autenična vila. I Elena Karić je vila. Imam nekoliko vila drugarica, a jednu sam sebi i rodila, za svaki slučaj.

Jeste li ambiciozna majka?

– Ne. Da bi žena bila ambiciozna majka, morala bi da ima čvrsta uverenja šta je uspeh, šta bi trebalo raditi i postići u ovom životu. Ja to ne znam. Što čovek više radi na sebi shvati da ništa ne zna. Moja jedina ambicija je da su deca slobodna i da žive ono što oni žele, a ne tuđe iluzije i zanose. Ničije, pa ni moje.

Gledate li “Kontraviziju”?

– Pasionirano gledam televizijski program, pa i “Kontraviziju”, nedeljom, kao milion gledalaca. Lav želi da ima potpunu autonomiju od bremena naših imena i dela, tako da nisam insajder. Ne znam ni šta će biti, ni ko će gostovati.

Čime se nikada niste bavili?

– Biznisom, matematikom. Mnogo čim. Imam različita interesovanja, ali sve u domenu cifara i matematike mi je strano.

Postoji li recept za uspešan brak?

– Nema univerzalnog recepta ni za lazanje i sarmu, a kamoli brak. Ljudi vole i žele različite stvari. Važno je da smatrate da je vaš bračni partner osoba sa kojom vam najviše prija da delite ovo kratko vreme života, podrazumevalo to suze ili smeh.



Isprobali ste razne alternativne vidove lečenja. Koji je bio najneobičniji?

– Prošla sam više od trista alternativnih metoda. Jedan od bizarnijih bilo je gutanje kubanskih buba; svaki dan treba da ih jedeš žive, sve više. Osmi dan sam odustala, jer izeš život ako moram da gutam žive bube. Smešno je bilo i kad sam u Lucernu išla kod Vijetnamca koji vas udara u glavu nekim ogromnim drvetom. To mi je bilo kretenski, pomislila sam: “Bolje da umrem nego da me ovaj za sve pare udara močugom”. Danas mislim da sam pogrešila. Da sam izdržala još malo, možda bih postala manje senzibilna. (smeh)

Koje pitanje vam novinari nikada nisu postavili, a voleli biste da jesu?

– Retko me pitaju o paranormalnim iskustvima, koja su u mom slučaju baš bogata i zanimljiva. Takođe, retko me pitaju o mojih pet verenika pre Pajkića – od toreadora do sveštenika. Ali dobro, davno je to bilo. Ne razumem zašto mi nikad nisu postavili pitanje da li sam imala kontakt sa vanzemaljcima.