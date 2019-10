Isidora Bjelica: Mili moj dečače, znao si da me nasmeješ kada nisam imala snage ni za suze

Rođendan naslednika je uvek veoma emotivan dan za svaku majku. Tako je za književnicu Isidoru Bjelicu 25. oktobar datum od posebnog značaja. Tada se njen sin Lav rodio u veoma dramatičnim okolnostima. Zbog alergije tokom porođaja, nastupile su ozbiljne komplikacije, pa je Isidori i Lavu život visio o koncu. On danas puni 24. godine i majka mu je na emotivan način čestitala rođendan.



–Mili moj dečače, danas kad znam da smo svi mi samo duše svetlosti koje su odabrale ove uloge u privremenosti ovog života želim da ti zahvalim što je tvoja duša bila tako hrabra da izabere baš mene i da toliko naučim o bezuslovnoj ljubavi od tebe. Čak i pre nego što sam ti prvi put videla oči volela sam te više od svog života – na današnji dan pre tačno 24 god – pošto je zbog anafilatičkog šoka došlo do komplikacija i očekivali su da oboje umremo- ja u mojoj 28 -oj godini- a ti koji još nisi ni video ovaj čudesni svet – posle 18 sati agonije -sećam se samo da sam samo ponavljala “Dragi, milostivi Bože, Hriste mili , samo uzmi mene nemoj ovo dete!” naučio si me već tu noć šta je to ljubav i kako je lako umreti kad volimo toliko da izađemo iz straha za svoj ego! Na čudan način izmolio su tu noć da obećam dragom Bogu i život tvoje sestre – jer sam se zavetovala da ću roditi i drugo dete ako nam Gospod da mirakl da preživimo, napisala je Isidora a onda se zahvalila sinu što je uvek bio uz nju u najtežim trenucima.

–Sve posle, dragi dečače su čudesne lekcije i iskustva ljubavi – da sam mogla da biram izabrala bih manje patnje za sve nas – ali zahvalna sam na svakom danu i satu sa tobom jer sam i kroz radosti i tuge od tvoje hrabre duše toliko naučila o prihvatanju i bezuslovnoj ljubavi! Nikad niko, mili moj, nasmejani dečače, neće znati koliko je toga palo na tvoja dečačka pleća u ovih šest godina i koliko si sve to hrabro nosio i nosiš uvek uz osmeh. Samo su tebe slali kad mi je bilo najgore i kad niko nije mogao da me podigne iz mojih tuga i padova jer si znao kako da me nasmeješ kad više nisam imala snage ni za suze. Samo hoću da ti kažem koliko sam ti zahvalna na svakom minutu provedenom sa tobom. Srećan rođendan Lave- voli te mama – uputila je Isidora sinu dirljive reči.