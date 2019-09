Indira Levak slavi 46. rođendan i izgleda spektakularno: Ne brojim godine već osmehe! (foto)

Popularna pevačica Indira Levak koja je nakon grupe “Colonia” uspešno nastavila solo karijeru, danas, ovog 15. septembra, slavi 46. rođendan.

Zgodnija nego ikada, ali i sa drugačijim stajlingom i novom frizurom, Indira je uz ovu fotografiju “otkrila tajnu” svog fenomenalnog izgleda:

– Ne brojim godine već osmehe i srećne dane. Slavim život i svake godine se osećam sve bolje u vlastitoj koži, voljenije, srećnije i zadovoljnije! Za rođendan sam poželela novu frizuru i on mi je čarobnim štapićem ostvario želju! Zar to nije genijalno! Ovaj put na moj roćkas ja ću iznenaditi Mireka! Stiže mu kući zanosna plavuša s vetrom u kosi! Hvala dragi moji na divnim čestitkama! – poručila je nasmejana regionalna zvezda koja je za supruga pripremila ovo sjajno iznenađenje i to baš na svoj divan dan.