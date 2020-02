Ilda Šaulić slomljenog srca: Ema stalno pita gde je deda

Ilda Šaulić slomljenog srca otkrila je kako se njena porodica, naročito ćerka Ema, nose sa činjenicom da nas je legenda Šaban Šaulić zauvek napustio

U Aleji zaslužnig građana juče je održan jednogodišnji pomen Šabanu Šauliću, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj vraćajući se sa nastupa.

Pomenu su pored supruge Goce, ćerki Sanele i Ilde i sina Mihajla, prisustvovali brojni rođaci, kolege i prijatelji. Među prisutnima su bili Miša Mijatović, Hasan Dudić, Mirko Kodić, Melina Džinović, Zorica Brunclik, Miroljub Aranđelović Kemiš, Zoran Pejić Peja…

– U našim životima sigurno neće više biti sve isto, kao što je bilo nekada. Ali prosto kroz muziku i moj otac živi. On živi kroz sve to: i moju muziku, nastupe i moje raspoloženje. Muzika donosi i ono lepo i ono manje lepo. Tako da mislim da to treba da ide dalje, svojim tokom – rekla je Ilda Šaulić o svom neprežaljenom ocu.

Ilda Šaulić slomljenog srca – Ema zna da deda nije na putu

I kako je odraslima veoma teško i bolno da mališanima objasne šta se desi sa najmilijima kada umru, oni puste da vreme samo donese objašnjenje.

Pevačica je u inervjuu za “Grand” iskreno ispričala koliko njenoj trogodišnjoj ćerki Emi fali deka.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ilda Šaulić (@ildasauliclili) дана 12. Јул 2019. у 1:03 PDT

– Često sluša njegove pesme, gleda ga na Jutjubu. Kada nas pita gde je on… Mi joj kažemo da je na putu. Neki dan je pitala gde je deda?! Mi smo joj rekli da je na putu, a ona nas je šokirala odgovorom: “Moj deda nije na putu, moj dobri deda je sa anđelima”. Samo smo se pogledali suprug i ja i zanemeli od njenog odgovora – sa knedlom u grlu je rekla Ilda.

Pesma posvećena ocu kao večna uspomena

Samo nekoliko meseci nakon tragičnog događaja, Ilda je skupila snage i uradila ono što najbolje zna. Snimila je prelepu pesmu, pod nazivom “Suza”, koju je posvetila svom ocu. Emotivan tekst, zauvek će biti ostati kao večna uspomena na ljubav oca i ćerke.

Koliko se bol, patnja, kao i ogromna ljubav osete u Ildinom glasu, ona je pokazala i na MAC dodeli nagrada za ovu godinu.

Ilda se na sceni pojavila u prelepoj cvetnoj haljini, a kada je zapelava Šabanovu pesmu “Žal” u sali je nastao muk.

– Hvala što postoje ovakve manifestacije i dok u njegovo ime primam nagrade, ja sam ponosna. A sada ću se obratiti njemu.. Ostavio si nam srca ispunjena tugom ali i ponosom! Želim da verujem da si se tamo gde jesi odmorio, i da nas čuvaš. Za nas ti nikada nisi otišao, i nikad nećeš otići. Obećavamo ti da ćemo raditi ono što ćeš ti voleti i učiniti sve da budeš ponosan – rekla je Ilda i naterala suze na oči svojim kolegama.

Ona se na dodelu nagrada pojavila u pratnji brata Mihajla i sestre Sanele. Pevačica ne krije da su joj oni pored majke i supruga Bojana najveća podrška u životu.