I to se dogodilo: Oženio se Leonardo Diaprio?

– Verujem da je u čovekovoj prirodi da se u nekom trenutku smiri, počne da razmišlja o porodici, deci, nasledstvu. Ne bežim od toga, ali za sada ne razmišljam o braku. Možda ću se jednog dana i oženiti i zasnovati porodicu, a možda i ceo život posvetim karijeri – tako je Leonardo Dikaprio (45) objasnio u jednom TV intervjuu , a čini se da je taj trenutak najzad i došao.

Kamila Morone, mlada manekenka i glumica, uspela je ono što nije uspelo brojnim lepoticama pre nje. Prema pisanju stranih medija Leonardo Dikaprio zakleo se na večnu ljubav 22- godišnjoj instagram zvezdi i to pre ceremonije dodele Oskara koja je održana 10. februara ove godine.

Svojevrsna potvrda onoga o čemu se već duže vreme nagađa je i to što je upravo na svečenu ceremoniju došao ruku pod ruku sa Kamilom što za njega nije svojestveno. Prema pisanju magazina Ok!, par očekuje prinovu, pa je to i navelo Oskarovca da najzad prelomi da ode pred oltar.

–Pokušavali su da vest ostane tajna, ali su onda ipak odlučili da proslave s nekoliko kolega. Bilo je jako puno smeha, zagrljaja, ali i suza radosnica– ispričao je anonimni izvor koji je dodao i kako par želi da se ostvari u roditeljskoj ulozi.

–Jako žele da postanu roditelji, zbog čega se svi raduju mogućoj potvrdi glasina da je Kamila trudna – zagonetno je rekao izvor blizak paru.

Sve ljubavi najčuvenijeg holivudskog neženje

View this post on Instagram A post shared by iconic cool 🎬💫📸 (@90s.teenager) on Jan 6, 2020 at 10:30pm PST

Prva za koju se zna bila je Bridžit Hol (1994). Naravno – model. Posle nje Leonardo je bio u vezama sa brojnim što manekenkama, što glumicama: Nataša Henstrindž, Demi Mur, Bižu Filips, Kler Dejns, Kristen Zang, Eva Hercigova, Žizel Bundšen, Kidada Džouns, Naomi Kembel, Paris Hilton, Bar Refaeli, Ešli Roberts, Sijena Miler, Blejk Lajvli, Erin Hiterton, Simona Holcnagel, Alesija Rijabenkova, Lindsi Lohan, Miranda Ker, Toni Garn, Keli Rorbah, Rijana… sve do prelepe Dankinje Nine Agdal.



Uz nju je proveo 2016. i deo 2017, i taman kad su mnogi pomislili da je došao kraj njegovom statusu neženje – raskinuli su. Posle nje je imao kraće avanture sa Džordžijom Fauler i Lorenom Rej (obe manekenke), piše Gloria.rs

– Ne volim ekstravagancije kojima su ljudi skloni, posebno u Holivudu – izjavio je. – Nemam privatni avion, ni telohranitelje, ne kupujem lude stvari, ne trebaju mi. Imam nekoliko kuća, priuštiću sebi veselje i nabaviti originalni plakat filma “Bagdadski lopov”. Pojam “sreća” danas se potpuno izobličio, pa se svako zadovoljstvo meri novcem, što je suludo. Istina, lepo je imati ga dovoljno, ali on nije garancija za sreću kao što ljudi to uglavnom misle.

Strast između oskarovca, koji je promenio toliko žena da bi njihova imena mogla biti štampana kao telefonski imenik, i tek stasale lepotice iz Buenos Ajresa buknula je u Majamiju. Upoznali su se na partiju gde se svake godine okupljaju slavna lica, bogati biznismeni i manekenke. Naravno, sve je u toj ljubavi tajno i indiskretno, Leo u posetu devojci dolazi uvek odeven u tamne, neprimetne kombinacije. Takav je bio u svim prethodnim vezama, osim u onoj sa brazilskom supermanekenkom Žizel Bundšen. Ali, hteo – ne hteo, morao je jednom sa njom da se pojavi u javnosti, jer ta ljubav je trajala šest godina. Nije se završila pred oltarom, kao i nijedna druga popularnog holivudskog glumca i zavodnika.

Kamila Morone

Kamila Morone je visoka 175 centimentara (Leonardo 183), pojavila se na stranicama magazina Sports Illustrated, a radila je i kampanju za kolekciju PINK popularnog brenda Victoria’s Secret. Oprobala se i u glumi, igra u filmu “Death Wish” pored Brusa Vilisa.



Kamila je jednom prilikom otkrila da je sa Leonardom upoznao njen očuh, glumac Al Paćino i to još kad je imala 10 godina!