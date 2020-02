Hejli Biber: Ni sa kim drugim ne bih radije provela ostatak života

Hejli Biber otkrila šta se krije iza kulisa njenog braka sa poznatim pevačem

Super zvezda Džastin Biber i manekenka Hejli Boldvin obnovili su zavete u septembru 2019. godine i to na godišnjicu braka. Oni nisu spremali raskošno venčanje već su na ceremoniju, kojoj je prisustvovalo oko 150 osoba i koja je bila strogo zatvorena za javnost, napravili dobru zabavu.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) дана 7. Окт 2019. у 2:02 PDT



Fotografije sa venčanja Hejli i Džastin su objavili na svojim profilima, a venčanica koju je manekenka ponela izazvala je mnogo komentara. Ona je do oltara došetala u haljini od čipke, modnog brenda “Off-White”, a na kraju prozirnog vela stala je poruka “Till Death Do Us Part” (“Dok nas smrt ne rastavi”).

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) дана 7. Окт 2019. у 1:48 PDT



Ova 23-godišnja manekenka je nedavno otkrila kako je rekla roditeljima da spreče venčanje ako misle da je to greška, a sada je u intervjuu za magazin “Elle”detalje njihovog bračnog života i svih problema s kojima su se susreli.

– Ne postoji niko drugi sa kim bi radije provela ostatak svog života. Samo on. Prava sam sretnica– priznala je Hejli i otkrila da je lajmska bolest s kojom se Džastin bori stvorila brojne probleme.

– Kada smo se prvi put venčali, nismo znali ništa o zajedničkom žibotu. Imala sam osećaj da će mi prsten doneti samo stres, a onda se Džastin razboleo i nismo znali što mu je. Njegov izgled se promenio, ljudi su pričali da je počeo da se drogira, a ustvari je bio bolestan, samo nismo znali od čega, što je njega ubijalo i bio je depresivan. Tek smo se venčali, a ja nisam znala šta da radim – bila je iskrena Hejli koja ne skriva koliko sada uživa u bračnom životu.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) дана 8. Окт 2019. у 8:25 PDT



– Izgleda da se sav trud isplatio.On je neverovatan muškarac i divan partner s kojim želim da provedem ostatak života života – poručila je zaljubljena Hejli.

Sudeći po nedavnoj objavi koju je popularni pevač postavio na svom Instagramu, Hejli i on jedva čekaju da postanu roditelji. On je objavio video snimak preslatke devojčice koja se igra sa ocem, nasalivši se da će Hejli i on zbog njihovih karatera biti u velikoj nevolji kada budu dobili dete.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Justin Bieber (@justinbieber) дана 9. Окт 2019. у 10:21 PDT

Ova njegova želja nije iznenađenje s obzirom da je još davne 2011 godine u intervju za časopis WWD naglasio da ćeli da postane mlad otac.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) дана 25. Дец 2019. у 4:40 PST

– Želim da budem u braku sa 25 ili 26 godina. Želim da budem mlad otac– rekao je tada