Hari i Megan prvi put zajedno u javnosti od napuštanja kraljevske porodice

Hari i Megan, iako nisu bili najavljeni i sve se držalo u najvećoj tajnosti, pojavili su se na samitu u Majamiju

Hari i Megan končano su se zajedno pojavili u javnosti, i to prvi put od kako su odlučili da nastave svoje živote van britanskog kraljevskog dvora.

Javnost je sa nestrpljenjem iščekivala ovaj momenat, a on se sasvim neočekivano dogodio na samitu o alternativnim investicijama u Majamiju.

Hari i Megan su imali kratko izlaganje na bini, piše “New York Post”. Njihovo pojavljivanje do samog kraja bilo je obavijeno velom tajne, pa samim tim i nisu bili najavljeni kao govornici.

– Hari je u svom obraćanju, govorio najviše o mentalnom zdravlju. On je priznao kako poslednjih godine ide na terapiju jer mu je neophodna kako bi prevladao traumu zbog gubitka majke – navodi izvor za ovaj medij i dodaje:

– Nekadašnji princ, govorio je i o tome kako su događaji iz njegovog detinjstva ostavili i te kako veliki trag. Hari se osvrnuo i na “Megzit”, rekavši da je sve to bilo izuzetno teško za njega i Megan. Ipak, on je naglasio da uprkos svetu tome, nijednog momenta ne žali zbog svoje odluke, jer želi da zaštiti svoju porodicu. On ne želi da Megan i njihov sin Arči prolaze kroz ono kroz šta je on prolazio kao dete.

Ovo nije prvi put da je Hari govorio o psihičkom zdravlju. U intervjuu za “The Telegraph” 2017. godine rekao je da je isključio sve emocije na dve decenije, pre nego što je potražio profesionalnu pomoć.

Megan je u svom obraćanju pričala o suprugu

Nakon što je Hari dirnuo prisutne svojim govorom, javnosti se obratila i Megan Markl.

Ona je odlučila da ovog puta govori isključivo o svom suprugu, jer mu mnogo duguje i želi čitavom svetu da pokaže da mu je ogromna podrška u svemu.

Izvor tvrdi da su na događanje došli privatnim avionom i da su verovatno odseli u vili Serene Villiams. Poznato je da su ona i Megan veoma bliske prijateljice.

Inaće, otkako su napustili svoje položaje u kraljevskoj porodici, Megan i Hari žive sa sinom u Vankuveru.

Megan i Hari uplovili su u nove poslove

Megan i Hari su na početku godine naglasili da će 2020. godinu posvetiti malo drugačijim poslovima nego do sada.

Zato i ne čudi njihovo pojavljivanje na ovakvom samitu.

Oni su na svom zvaničnom Instagramu naveli da će se baviti “pozitivnim temama”, gde će mesečno pratiti samo jednu stranicu, i na taj način doprineti njihovom radu.

Ali, kako prenosi britanska štampa Megan Markl će se osim humanitarnim radom baviti još jedim veoma zanimljivim poslom.

