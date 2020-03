Hajdi Klum najzad odahnula: Imala sam samo jaču prehladu

Hajdi Klum negativna na koronavirus



Nemačka manekenka Hajdi Klum konačno je otkrila da joj je test na COVID-19 negativan. Ona i njen suprug Tom Kaulic bili su iz mera predostrožnosti u samoizolaciji dve nedelje, a test je potvrdio da nisu zaraženi virisuom koji je blokirao planetu.

– Puno sam bolje, hvala svima. Imala sam samo jaču prehladu koju još uvek pokušavam da prebolim. Šaljem svima puno ljubavi – napisala je Hajdi koja je nedavno proslavila prvu godišnjicu braka sa 17 godina mlađim suprugom.

Princ Čarls testiran je na koronavirus i rezultat je pokazao da je pozitivan

Samo dva dana od kako je u Bakingemsku palatu stigao koronavirus, rezultati testiranja pokazali su je princ Čarls (71) pozitivan, piše britanski “Hello!”.

U zvaničnom saopštenju koje je danas izdato sa britanskog dvora, navodi se:

– Princ od Velsa, je testiran na koronavirus i rezultat je pokazao da je on pozitivan na COVID -19. On za sada ima samo neke blage simptome, ali se oseća dobro. Poslednjih nekoliko dana on je bio u svom domu i radio od kuće, uobičajeno.

Novi skandal: Princ Čarls veoma loše, iz testamenta izbacuje Kamilu?

Za razliku od princa Čarlsa, rezultati testiranja njegove supruge Kamile za sada su drugačiji.

– I supruga princa Čarlsa testirana je, ali njeni rezultati su negativni i pokazuju da ona nije zaražena virusom. Prema napomenama lekara, Čarls i Kamila trenutno se nalaze u samoizolaciji u njihovom domu u Škotskoj – dodaje se u saopštenju i naglašava:

– Nije moguće precizno utvrditi od koga je princ Čarls dobio virus, jer je prethodnih nedelja imao veliki broj angažovanja, koja su podrazumevala i veliki broj ljudi.

Za sada dva člana kraljevske porodice pozitivna na COVID – 19

Virus Korona pre dva dana stigao je i zvanično u Bakingemsku palatu, a prema pisanju medija za sada su zaraženi princ Čarls i princ Albert od Monaka (62 ).

Osoblje u u čuvenoj palatai testiralo se na koronavirus i jedna osoba je pozitivna na COVID-19.

Harvi Vajnstin pozitivan na korona virus

Nekad slavni producent Harvi Vajnstin, koji je važio za jednog od najmoćnijih ljudi u Holivudu jer je krojio sudbinu mnogima u “fabrici snova”, pozitivan je na koronavirus, saopštio je predsednik njujorškog Udruženja zatvorskih službenika.



Opra Vinfri u strogoj izolaciji



Opra Vinfri, 66-godišnja američka voditeljka i novinarka, tokom prošle godine se borila sa upalom pluća od koje još uvek oseća posledice. Zbog toga je odlučila da uvede posebne mere predostrožnosti, pa je svog dugogodišnjeg partnera Stedmana Grejema zamolila da ne bude sa njom u kući jer se boji da je ne zarazi. Stroga pravila odvojenog života Opra Vinfri je objavila na Instagramu.

– Stedman je u gostinjskoj kući. Svi znate da sam preležala upalu pluća i još uvek vučem posledice. Nedavno sam prestala da pijem antibiotike, a on je bio u raznim avionima, tako da sam u samoizolaciji – poručila je slavna voditeljka.