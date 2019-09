Gvinet Paltrou je postala hit na Tviteru, svi se pitaju: Zašto hoda tako?! (video)

Nakon što je održana dodela Emmy nagrada, polako na društvenim mrežama isplivavaju oni zanimljivi momenti, koje na prvu loptu televizijska publika nije primetila.

U rekordnom roku, jedna od zvezda ovogodišnje prestižne dodele nagrada definitivno je glumica Gvinet Paltrou.

Tviteraši su poludeli za snimkom koji je objavio verni fan ove ceremonije, pokazavši kako glumica izlazi na scenu da uruči nagradu.

Očigledno je Gvinet imala neki problem, ili sa haljinom ili sa cipelama…

Naime, ona je nosila vintage Valentino haljinu iz 1963. godine koju krasi gornji deo od prozirnog tila i perja, dok donji deo haljine prati liniju tijela.

Uz haljinu je nosila Giuseppe Zanotti crne cipele na štiklu, ali čini se da joj je haljina stvarala više probleme od cipela.

Congratulations to all the performances that won Emmy’s tonight but the best performance of the night is Gwyneth Paltrow’s walk to the stage pic.twitter.com/b2LLcmpU9c

— Jon (@prasejeebus) September 23, 2019