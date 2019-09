Gru je čitav život voleo samo nju: Podarila mu je dva sina i bila centar njegovog sveta

Vest da je danas u stravičnoj nesreći u Zemunu poginuo reper Dalibor Andonov Gru (46) potresla je čitavu javnost.

Zaljubljen u ekstremne sportove, nije ni slutio da će mu jedna vožnja kajtom, koji je toliko voleo, odneti život.

Dalibor Andonov Gru: Vožnja bordom na ivici smrti

Kako domaći mediji pišu beživotno telo Grua iz vode su izvukli prijatelji, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.

– Kajt upražnjavam od 2005. godine, kada sam prošao i školu za ovaj sport u Egiptu koji je poznat kao jedna od najlepših destinacija za taj sport pored naše Ade Bojane. Tamo duva vetar i postoje drugi idealni uslovi za vožnju kajta. U Egiptu sam prvi put video kako uživo izgleda kajt-surf i bio sam fasciniran što me drži godinama. Sve vezano za kajt je uzbudljivo jer možeš da se nađeš u prilično ekstremnim situacijama, a poenta je prevazići ih. Početak treniranja ovog sporta je interesantan jer se brzo napreduje, a svaki pređeni stepenik predstavlja veliko zadovoljstvo – rkao je pre nekoliko godina Dalibor za magazin “Hello!”.

Ljubav prema ekstremnim sportovima nije uspeo da prenese na suprugu i veliku ljubav Danicu Prvulović (38), sa kojom ima dva sina Vuka i Relju.

– Moja supruga nije htela da nauči da vozi kajt jer smatra da je to za nju previše ekstremna zabava. Pokušavao sam da je ubedim da to nije opasna vožnja, ali se ipak nije dala – rekao je tada Gru, ne sluteći da će ga baš jedna takva vožnja koštati života.

Danica i Gru u braku su od 2007. godine, a iste godine dobili su i sina Vuka.

Koliko je njhova ljubav bila ogromna govori i činjenica da je Danica u 25. godini odlučila da prekine manekensku karijeru i posveti se svom braku i deci.

– Onog trenutka kada sam se zasitila modne scene, povukla sam se iz posla i posvetila porodici – rekla je bivša menekenka jednom prilikom.

Gru je u intervjuu za “Hello!” svojevremeno sa osmehom priznao da njegovoj supruzi njegova popularnost nikada nije smetala, kao i pažnja drugih žena.

– Ne bih joj bio interesantan da me niko ne želi, mislim da je to i za nju plus. Moja supruga nije ljubomorna. S druge strane, što se toga tiče, ja nisam baš opušten kao ona – neke stvari mi smetaju, mada imam poverenja u nju. Mislim da je ljubomora u normalnoj dozi dokaz ljubavi. Lepo mi je što sam i dalje detinjast i “svoj“, a pored toga imam divnu porodicu – suprugu koja me razume i sjajne sinove. Nema potrebe da Danica pokušava da me menja jer sam zrela osoba i, što je najvažnije, ona me razume i kada sam ponekad nezreo – sa ogromnom dozom ljubavi pričao je Gru o svojoj životnoj ljubavi, koja je nažalost danas prekinuta zauvek.

Mesto i vreme sahrane Dalibora Andonova Grua biće naknadno saopšteni.