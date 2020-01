Gremi dodela nagrada protekla u suzama za Kobijem: Demi Lovato emotivnim nastupom rasplakala svet (video)

Gremi dodela nagrada održana sinoć u Stejpls centru u Los Anđelesu, domu LA Lejkersa, potpuno je odisala tugom i nevericom za tragično preminulom legendom NBA lige i Lejkersa, Kobiju Brajantu, koji je juče zajedno sa ćerkom, poginuo u padu helikoptera

Gremi dodela nagrada, 62. po redu, sinoć je protekla u tužnoj atmosferi. Dominirale su suze, tuga i bol zbog tragične smrti košarkaške legende Kobija Brajanta.

Pad helikoptera desio se u Kalabasasu, Kaliforniji i na mestu su stradali svi koji su bili u helikopteru, odnosno petoro ljudi uključujući i Brajanta.

Prema prvim informacijama Kobi je vodio ćerku Đijanu na trening kada se helikopter obrušio. Dim iz motora je krenuo još pre pada helikoptera, ubrzo su se na licu mesta našli vatrogasci i pripadnici hitne pomoći – ali je bilo kasno.

Pevačica Ališa Kiz koja je vodila program, posvetila je šou Brajantu, a otpevala je i pesmu “It’s So Hard To Say Goodbye” zajedno s Boys II Men. Dok je pop zvezda Lizo otvorila veče baladom “Cuz I Love You” i rečima:

– Ovo večeras je za tebe, Kobi.

Gremi dodela nagrada: Zvezde se opraštaju od američke legende

Zvezde su tokom 62. dodele Gremija primale nagrade, nastupale, ali je svako od njih bio vidno potresen. Na video – zidu prikazivali su se dresovi sa brojevima 8 i 24 koje je Brajant nosi tokom karijere.

Ališa Kiz obratila se prisutnima dirljivim rečima:

– Budimo iskreni, večeras osećamo veliku tugu jer su danas Amerika i svet izgubili heroja. I doslovno stojimo ovde, slomljenog srca, u kući koju je Kobi gradio.

Demi Lovato rasplakala svet

Najemotivniji trenutak tokom večeri bio je povratnički nastup Demi Lovato. Demi je za nekoliko sekundi uspela da rasplače sve prisutne.

Inače, ona se sinoć vratila na pozornicu prvi put nakon što se predozirala na leto 2018. godine.

Maestralno je izvela numeru “‘Anyone”, nakon čega su tuga i suze zavladale u Stejpls centru.

Pet nagrada za Bili Ajliš na dodeli nagrada Gremi

Mlada pop zvezda Bili Ajliš (18) veliki je dobitnik na 62. dodeli muzičkih nagrada Gremi. Pripalo joj je pet nagrada uključujući nagrade u četiri glavne kategorije.

Ajliš je trijumfovala u sve “velike četiri” kategorije – pesma godine, ploča godine, album godine i najbolji mladi umetnik. Ona je najmlađa umetnica kojoj je to pošlo za rukom od početka dodele nagrada, i prva od Kristofera Krosa 1981. godine.

– Nikad nisam mogla da zamislim da će mi se ovo desiti. Ja sam odrasla gledajući sve vas – rekla je ona, prenose agencije.

Njen stariji brat Finijas O’Konel osvojio je nagradu za producenta godine za rad na njenom albumu.

Drugi veliki pobednici večeri su bili Lil Nas X, koji je osvojio nagradu za video godine za “Old Town Road”, i reperka Lizo, koja je dobila tri Gremija uključujući za najbolji pop solo nastup za njen hit “Truth Hurts”.

Lizo kao veliki favorit sa osam nominacija takođe je osvojila nagradu za R&B nastup i za najbolji album savremene urbane muzike.

Pored omaža Kobiju odata je pošta – Prinsu i reperu Nipsiju Haslu.