Goran Bregović: Boriću se za svako dete

Veličanstvenom spisku priznanja koja je u dugoj i internacionalnoj karijeri dobio Goran Bregović, upravo je dodao još jedno, njemu posebno drago. Legendarni muzičar postao je regionalni ambasador UNICEF-a za Istočnu Evropu i Aziju, a ta laskava titula dodeljena mu je prilikom obeležeavnja važnog jubileja, 30. godišnjice usvajanja Konvencije UN o pravima deteta, u okviru 141. zasedanja Interparlamentarne unije u Beogradu. Događaju je prisustvovala i predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković.

– Bilo da smo roditelji ili ne, univerzalna je naša želja da buduće generacije imaju više od nas. Mislim na bolje mogućnosti, mir i blagostanje. Oduševljen sam što sam postao partner sa organizacijom UNICEF Europe&Central Asia i koristiću svoj glas kako bih pomogao zaštiti dece. Učiniću sve što mogu, a vi kao parlamentarci možete učiniti mnogo više kako bi ste ispunili obećanje dato pre 30 godina da svako dete, i ono najranjivije, ima svoja prava – poručio je tom prilikom Bregović i ukazao na, na žalost, lošu situaciju sa decom romske nacionalnosti.

– Pre svega, samo 19 posto romske dece stigne do srednje škole. To je podatak koji nam ostavlja ogroman prostor da se tu nešto uradimo. Takođe, ogroman je procenat devojčica romske nacionalnosti koje se udaju pre punoletstva, i tu imamo ogroman prostor da delujemo. Nadam se da ću biti u prilici da bar nešto pomognem.

Ove njegove reči predsednica Parlamenta, Maja Gojković, je okrakterisala kao dokaz njegove skromnosti.

– Mislim da je gospodin Bregović suviše skroman. Možda je baš zbog toga izabran i predložen da bude novi regionalni ambasador – zato što je skroman, pomalo svačiji i ničiji što se tiče našeg regiona i idealan da spoji sve u borbi za prava dece. Neko ko je izuzetno svetski poznat po svojoj muzici, a muzika ne zna za granice i što će svojom prepoznatljivošću uspeti da skrene pažnju na prava dece u ovom regionu. Dece koja su izbeglice, raseljenih, devojčica koje su prinuđene na brak pre svoje 18 godine. Ubeđena sam da će on uspeti svojom muzikom najviše da učini. I ono što je nepoznato, što Goran ne voli da se zna o njemu, on već dosta radi sa romskom populacijom, osnovao je i fondaciju za to. Ali, kao i druge velike, poznate ličnosti nema potrebu da se eksponira tim povodom, već jednostavno radi. Takav je i on – istakla je Maja Gojković, koja je i predsednica skupštinskog Odbora za prava deteta.