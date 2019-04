Goca Tržan je stroga mama: Kad bih to videla mislim da bih je za radijator vezala! (video)

Pevačica Goca Tržan osim što redovno nastupa i što je članica žirija najgledanijeg dečijeg muzičkog takmičenja “Pinkove zvezdice – All stars”, ona u poslednje vreme na svom Jutjub kanalu snima vlogove u kojima govori na razne teme. Taj njen potez naišao je na oduševljenje javnosti koja radi posluša njene savete, ali i nauči nešto novo.

Goca je poznata kao neko ko nema dlake na jeziku i ko rado priča na tabu teme. Kada je u pitanju digitalno nasilje i korišćenje najnovijih tehnologija, Goca priznaje da veoma vodi računa o tome šta njena ćerka radi na internetu.

– Postoje aplikacije razne kojima to kontrolišeš, to pod jedan, a pod dva, stalno uzimam telefon i kažem “Daj mi da pregledam, da vidim šta pišeš, kome šta lajkuješ, kome šta odgovaraš” jer ne želim da gajim malog hejterskog idiota u kući koji i svojim vršnjacima ili mojim kolegama ostavlja hejterske komentare, jer kad bih to videla mislim da bih je za radijator vezala. Mislim da i svaki roditelj treba da vodi računa o tome jer je to indicija za nešto što nije kako valja u kući – rekla je Goca u emisiji Premijera.