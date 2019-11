Gitarista benda Vulfpeck, Kori Vong, prvi put u Beogradu

Jedan od najuspešnijih gitarista današnjice i član benda Vulfpeck Kori Vong nastupiće u Beogradu 7. novembra, na poznatom, i sada već regionalnom muzičkom serijalu, Musicology Barcaffè Sessions, sa svojim bendom.

Vong je rođen u Njujorku, ali je odrastao u Minesoti, gde je i započeo svoju karijeru svirajući po džez klubovima i baveći se producentskim poslom, pre nego što se 2015. godine priključio najvećoj fank senzaciji, grupi Vulfpeck sa kojom je počeo redovno da ide na turneje širom sveta.

Ovaj gitarista poznat je po lakoj veštini improvizacije, veselom duhu koji je sveprisutan u toku njegovih nastupa i po fleksibilnom zglobu desne šake. Večiti optimista koji kroz život prolazi nasmejano i hrabro, ističući kako je njegov cilj mnogo veći od toga da ljudi misle da fantastično svira gitaru.

Kada je imao 16 godina, Vong je pretrpeo veliku povredu glave koja je rezultirala gubitkom osećaja u desnoj ruci, nakon čega su usledile loše prognoze lekara kojima nije dozvolio da preovladaju. Vremenom, uspeo je da se izbori sa svim poteškoćama, da bi danas postao jedan od najpriznatijih gitarista, kantautora i producenata, čiji se album, simbolično nazvan “The Optimist“, našao na Bilbordovoj listi top 20 džez albuma prošle godine.

U toku koledža, gde je studirao prirodne nauke, dosta je vremena provodio svirajući. Njegove pesme “Today I’m Gonna Get Myself A Real Job“ i “Starting line“ govore o čitavom procesu kroz koji je prolazio razmišljajući o “pravom poslu“ i tome kako njegova strast ne može biti i njegov “pravi“ posao.

Pesme pričaju o umetničkom putovanju u kom je pojedinac svestan svog “životnog poziva“, ali se suzdržava zbog te nametnute ideje o određenim poslovima koji su prihvatljivi. Iako su mu prirodne nauke jako dobro išle, u jednom trenutku shvatio je da je rođen da bi stvarao muziku:

– Probudio sam se jednog dana i shvatio da je muzika ono što sam stvoren da radim. Tako da sam odlučio punom brzinom da uletim u muziku i nisam se nikada okrenuo – ispričao je on.

Pod uticajem Prinsa, Džeksona, grupe “Earth, Wind & Fire“, ali i Metenija, Skofilda i Frizela, kreirao je svojevrsni stil komuniciranja sa publikom koji je istovremeno melodičan i nežan, ali sa povremenim prepuštanjem izraženom fanku u pravom trenutku. Kombinujući električnu i akustičnu veštinu sviranja on stvara autentični izraz i “gruv“ kojim je zaradio poštovanje najvećih savremenih kolega muzičara i “džemera“.

Cory je od 2008. godine do danas izdao nekoliko hitova i ploča koje su propraćene fantastičnim kritikama. Uz podrazumevanu saradnju sa Vulfpeckom, izdao je i nekoliko solo albuma, kao što su “The Optimist“ i “Motivational Music for the Syncopated Soul“, na kom je sarađivao sa najvećim imenima svetske muzičke scene, kao što je Riki Peterson, bivši članovi Prinsovog benda, Soni Tompson i Majkl Bland i mnogi drugi.