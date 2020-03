Frajle: Posle čitave decenije, obrnule smo krug i prešle na novi nivo ludila

Frajle su kratak odmor provele svaka na svojoj strani sveta, i posle raznih iznenađenja i uzbuđenja vratile se onome što najviše vole – pesmi

Frajle se još udale, nisu imale vremena, ali, kako kažu – godina je tek počela. Nekoliko dana februara tradicionalno je rezervisano za godišnji odmor, koji su Marija Mirković, Nataša Mihajlović i sestre Nevena i Jelena Buča iskoristile da malo putuju, svaka na svoju stranu sveta.

A dok su se “The Frajle” odmarale, koncerti u najvećim gradovima regiona su se rasprodali. Dva u beogradskoj “Kombank dvorani” planula su za čas, pa su morale da zakažu i treći, a tri nastupa čekaju ih i u zagrebačkom “Lisinskom”, čime su oborile rekord kada je reč o izvođačima iz Srbije. No, zbog svima dobro poznate situacije sa korona virusom, koncerti su odloženi i uskoro će biti saopšteni novi datumi.

Marijin odmor počeo je rođendanskim slavljem posle koncerta u Županji, koje je, na njeno veliko iznenađenje, nastavljeno u Atini.

-Prijatelji su me odveli u jedan klub na nastup moje omiljene grčke pevačice Nataše Teodoridu. Ni reč grčkog ne znam, osim njenih pesama, ali me to nije sprečilo da se fenomenalno provedem. Čak sam imala priliku i da je upoznam. Malo sviram buzuki, a želim da naučim da igram i sirtaki, pa da plešem nasred ulice kao što je tamo običaj. (smeh)

