Emina Jahović sa sinovima u izolaciji: Držim se dobro, ali deca su zabrinuta

Emina Jahović sa sinovima Jamanom i Javuzom ne napušta porodični dom u Istanbulu i otkriva kako se bori sa čitavom situacijom, kao i kako provodi vreme u izolaciji

Pevačica Emina Jahović trenutno se nalazi u Istanbulu gde je, kao i u Srbiji, proglašeno vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa.

Emina se telefonskim putem, iz svog doma, uživo uključila u emisiju “Premijera”. Ona je ispričala kako, zajedno sa sinovima Jamanom i Javuzom, provodi vreme u izolaciji, kao i da li je uplašena.

– Nije najbolja situacija, ali ja se držim dobro. Sve će ovo proći. Zatvoreni smo u kućama trenutno, ali ja gledam da to iskoristim. Roditelji mogu da budu više sa svojom decom. Možemo da naučimo da bolje kuvamo, možemo da vežbamo, da naučimo neki novi jezik – rekla je Emina za emisiju “Premijera”.

Iako su uvek raspoloženi, i uz Eminu okruženi pozitivnom energijom, pevačica ne krije da su njeni sinovi, ipak, zabrinuti zbog čitave situacije.

– Ovo je istorijski momenat, zaista. Strah će ostati i kasnije, to je sigurno. Deca su zabrinuta, mene je Javaz pitao skoro: ”Mama, hoćete li ti i tata biti u redu?’‘. Mi moramo da deci pružimo svu podršku. Ja sam se pomirila sa ovom situacijom – da će ovo dugo trajati. Bitno je da se pripremite. Ne padaju mi na pamet ni Ibica, ni Mikonos, samo želim da ljudi budu dobro i da se ovo završi najbolje po nas – ispričala je Emina i dodala šta joj ovih dana nedostaje:

– Nedostaje mi to da odem da kupim ono što mi je neophodno, ali snalazim se, nešto poručim i tako.

Emina Jahović i Mustafa Sandal – Nekad supružnici, danas najbolji prijatelji

Kada su Emina Jahović i Mustafa Sandal objavili da se razvode nakon deset godina braka, javnost je bila zatečena. Naizgled idiličan brak u kom su dobili dva sina Jamana i Javaza, završio se bez ružnih reči i skandala. Naglasili su da kraj braka ne znači i kraj prijateljstva, a njihovu izjavu su mnogi dočekali sa rezervom.

– Mustafa je otac moje dece i on je moj jako dobar prijatelj. I dan danas me podržava i mi moramo da ostanemo u dobrim odnosima zbog dece. Moj Jaman je jako zrelo dete i on ne da da se svađamo ili prepiremo na bilo koji način. Mi nikada to, zaista, nismo ni radili. Naš razvod je bio nekako jednostavan, ako mogu tako da kažem – rekla je nedavno Emina i dodala:

– Ljubav se ugasila. Niko nikoga nije prevario. Niko nije mnogo patio, jednostavno je došlo do razvoda. I verovatno smo zato sada i u ovako dobrim odnosima.

Oni su to zaista i potvrdili zimus, kada su zajedno sa decom otišli na zimovanje. Zajedničke fotografije i video zapisi bivših supružnika, oduševile su javnost.