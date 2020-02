Emina Jahović: Nisam prevarila Mustafu, niti je on mene, ljubav se jednostavno ugasila

Emina Jahović iskreno o koleginici Nataši Bekvalac, razvodu i odnosu sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom

Emina Jahović nastupila je na sjajnom koncertu Nataše Bekvalac, a za svoju koleginicu i dugogodišnju drugaricu ima samo reči hvale.

– Bukvalno sam čula njeno srce kako lupa, jer je bila toliko uzbuđena i srećna. Ma na kraju i iscrpljena zbog svega što je radila. Bilo je jako emotivno – ponosno je rekla Emina nakon nastupa.

Između dve pevačice nema ljubomore i zavisti, a recept za ljubavni S.O.S redovno razmenjuju.

– Nataša je jako privlačna žena. Nataša je privlačna i kada nema šminke, i kada je potpuno zarozana u trenerci. To je jednostavno taj seksepil koji izlazi iz nje. I ja mislim da ona nikada neće imati problema da nađe nekoga, samo je to bitno da li će to biti neko pravi ili ne – iskreno je navela pevačica za “Exkluziv”.

Emina Jahović otvoreno o razvodu i bivšem suprugu

Kao i Nataša, i Emina je u poslednje vreme posvećena svojim sinovima i poslovnim planovima, pre svega svojim novim kozmetičkim proizvodima i četiri note parfema ““Endorphins”.

A za ljubav ona i nema toliko vremena.

– Ljubav je nešto što nam svima treba, pa i meni isto tako. Ja nema vremena, ne za ljubav, nego ni za obrok. Ova šminka i kozmetika koju proizvodim mi je uzela toliko energije, da mi scena teško pada i pisanje pesama mi teško pada. Ali verovatno je to normalno sada u ovom periodu.

Kako se dugo pisalo i o njenom razvodu od Mustafe Sandala, Emina prizanje da tu nije bilo velike pompe niti ružnih reči.

– Mustafa je otac moje dece i on je moj jako dobar prijatelj. I dan danas me podržava i mi moramo da ostanemo u dobrim odnosima zbog dece. Moj Jaman je jako zrelo dete i on ne da da se svađamo ili prepiremo na bilo koji način. Mi nikada to, zaista, nismo ni radili. Naš razvod je bio nekako jednostavan, ako mogu tako da kažem – navodi Emina i otkriva:

– Ljubav se ugasila. Niko nikoga nije prevario. Niko nije mnogo patio, jednostavno je došlo do razvoda. I verovatno smo zato sada i u ovako dobrim odnosima.

Iako sama i bez jače polovine, Emina zrači

Mada joj trenutno u ljubavi ne cvetaju ruže, Emina je na Natašinom koncertu blistala.

Po ko zna koji put pokazala je da je u sjajnoj formi, zgodnija nego ikada.

A onda je otkrila i u čemu je njena tajna:

– Doziram se što se hrane tiče. Ne jedem hleb, ne jedem slatkiše toliko često i na taj način uvek ostajem u dobroj formi. I naravno puno sporta, to je jako bitno.

Emina ne krije i da je zbog preranih treninga posle porođaja imala i komplikacija.

– Dok sam bila sa Mustafom, mi smo stalno trenirali. Sećam se kada sam se porodila, posle dvadeset dana od carskog reza ja sam počela da treniram i imala sam određenih komplikacija sa trbušnim mišićima. Ali to je moj ventil. Ja od toga ne odustajem. To je nešto što ja volim. I moji parfemi koji sada treba da izađu vezani su za sport – zaključuje pevačica.