Emina Jahović: Ana Nikolić je lepa žena sa energijom zvezde, a to kilogrami ne mogu da ugroze

Povezane vesti



Pevačica Ana Nikolić je posle duže medijske pauze odlučila da se vrati na muzičku scenu i na svom Instagram profilu obavestila fanove da je ušla u studio kako bi snimila nove pesme. Pored toga, Ana je počela i da trenira kako bi se vratila u formu koju je imala pre trudnoće i porođaja, a savete dobija i od svoje koleginice Emine Jahović.

View this post on Instagram A post shared by ANA NIKOLIĆ (@ananikolicofficial) on Feb 22, 2019 at 3:54am PST



Naime, Emina je za Anu napisala pesmu koja će se naći na njenom novom albumu, a pevačica je otkrila i detalje njihovog druženja.

-Napisala sam jednu prelepu baladu za Anu i jedva čekam da je publika čuje. Pored posla nas dve pričamo o svemu i ona je zaista divna jedna žena. Pričamo o svemu, pa i o tome što je nedavno počela da trenira i odlazi u teretanu. Zaista mi je drago zbog nje, jer je to super i pohvalno. Ana je lepa žena u svakom smislu te reči, ima neku energiju zvezde, a to ne može kilogramima da se sruši. Ima jaku volju da se vrati na scenu. To koliko puta me ona pozove telefonom u toku dana govori o tome koliko želi da ponovo bude na sceni. To se vidi – ispričala je Emina.

View this post on Instagram A post shared by Emina Jahovic (@yaemina) on Mar 25, 2019 at 1:00am PDT

Kada će tačno Ana objaviti novi album nije poznato ali je sigurno da njena publika to sa nestrpljenjem iščekuje.