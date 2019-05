Emilija Klark: Zašto sam odbila glavnu ulogu u “Pedeset nijansi sive”

Britanska glumica i zvezda serije “Igra prestola” Emilija Klark otkrila je zašto je 2015. odbila glavnu žensku ulogu u popularnom filmu “Pedeset nijansi sive”.

-Prošli put kada sam bila gola pred kamerama (u ‘Igri prestola’) je bilo pre više godina, a i dalje je to glavno pitanje koje mi postavljaju samo zato što sam žena. To je jako iritantno i dosta mi je toga, uradila sam to zbog lika Deneris koji sam tumačila, a ne da bi muškarci mogli da mi gledaju u grudi, pobogu, izjavila je Klark, prenosi NME.



Dodala je da bi igranje u filmu gde je glavni naglasak na seksu i golotinji samo izazvalo stalnu raspravu o scenama gde bi bila bez odeće, kao i da je to glavni razlog što je odbila ulogu u filmu.