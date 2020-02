Ela Dvornik se porodila u tajnosti

Ela Dvornik porodila se po drugi put i u tajnosti na svet donela još jednu ćerku

Ela Dvornik oduševila je svoje pratioce kada je juče putem Instagrama obelodanila da je po drugi put postala mama.

Iako je termin porođaja bio dosta kasnije, malena devojčica je odlučila da požuri i dođe na svet pet nedelja ranije.

Ćerka legendarnog pevača Dina Dvornika, po drugi put na svet je donela devojčicu, kojoj su ona i njen suprug Čarls Pirs dali neobično ime. Kako je napisala sa svom profilu, druga ćerka zove se Lumi Wren.

– Tata Čarls nas je kopirao i stigla sam vam na svet 20.02.2020 u 18:17, čak 5 nedelja ranije. Mama je htela da se odmori pa me je držala u tajnosti, al ja sam vam jako srećna što vam napokon mogu svima reći ćao. Jedva čekamo da se upoznamo i s Balie! Puno poljubaca od ponosnih roditelja i Lumi Wren. Mama, smeš da popiješ pivo! – napisala je duhovito Ela.

Na pitanje kako će se druga beba zvati, Ela je uvek imala spremna odgovor

Iako ni Ela, ni njen suprug, za medije nisu želeli da otkriju ni pol, ali ni kako će se beba zvati, za radoznale uvek su imali spreman odgovor.

Naime, kako bi je neko upitao “Kako će se beba zvati“, duhovita i uvek dobro raspoložena ćerka Dina Dvornika imala je odgovor.

– Kad me neko pita kako će se zvati beba, ja uvek samo odgovorim imenom osobe koja me je to pitala. Reakcije su sve! Zabavljalo me to dosta dugo u prvoj trudnoći, sad malo manje, al možda vama bude korisno – podelila je ona nedavno sa svojim partiocima na društvenim mrežama.

Ela Dvornik preslatkim videom otkrila da beba stiže na proleće

A kada je u septembru prošle godine odlučila da obavesti javnost da je ponovo u blagoslovenom stanju, izabrala je način koji je sve oduševio.

– Više ljubavi, manje sna – napisala je Ela tada na Instagramu i navela da druga beba stiže u proleće 2020. godine.

A onda je objavila presladak video.

Pogledajte:

Ela i Čarls već imaju jednu ćerkicu, koja je na svet došla 2017. godine. I ona je, kao i njena sestra, požurila pa se rodila tri nedelje ranije.

– Pozdravite Bali, rođena 12.11.2017 u 1.34 ujutro, stigla je tri nedelje ranije na veoma dramatičan način. Čarls i ja smo presrećni! – poručila je emotivna mama i dodala:

– Vrlo je očigledno sa fotografije ko se ne porađa poslednjih 36 sati.