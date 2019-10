Ela Dvornik ima sjajan odgovor kada je pitaju koje ime je izabrala za bebu!

Ela Dvornik nedavno je otkrila javnosti da je trudna i da sa suprugom Čarlsom iščekuje drugo dete, ali nije otkrila da li će malena Bali dobiti batu ili seku.

Simpatična ćerka Dina Dvornika za sebe i svoje najbliže zadržala je pol bebice, a samim tim i informaciju koje će ime dati novom nasledniku ili naslednici.

Ipak, uvek vedra i vesela Ela pronašla je način kako da se nosi sa sveprisutnim pitanjem za svaku trudnicu – kako ćete nazvati dete?

– Kad me neko pita kako će se zvati beba, ja uvek samo odgovorim imenom osobe koja me je to pitala. Reakcije su sve! Zabavljalo me to dosta dugo u prvoj trudnoći, sad malo manje, al možda vama bude korisno – napisala je 27-godišnjakinja na svom Facebook profilu, prenosi tportal.hr.