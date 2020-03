Džon Malkovič u Beogradu: Zatvorio 48. Fest i primio veliko priznanje

Džon Malkovič, slavni holivudski glumac, doputovao je juče u Beograd, na zatvaranje 48. izdanja FEST, a zatim mu je uručeno i priznanje “Beogradski pobednik“ za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti

Poznati holivudski glumac Džon Malkovič (66), koji vuče poreklo sa naših prostora, posetio je juče naš glavni grad, gde je na zatvaranju 48. po redu Festa izvesti muzičko-scenski performans “Muzički kritičar”.

Džon je bio odlično raspoložen tokom konferencije za štampu upriličenu u njegovu čast.

– Ono što je mene definisalo najviše su pozorišne uloge. Počeo sam u Čikagu i puno stvari koje sam radio u “Steppenwolf-u” su odredile moj glumački razvoj. Takođe, “Staklena menažerija”, predstava “True West” koju smo izveli u Njujorku, “The Libertine” na Brodveju… To su pozorišne uloge koje su najviše uticale na moj razvoj kao glumca. Sa filmom je drugačije. Na pozorišnim ulogama možete da radite, dok na filmu tu jednu scenu snimate najviše jedan dan i gotovo. Postoji razlika između filmskih i pozorišnih uloga. Ali ono što je mene definisalo su uloge u pozorištu – izjavio je Malkovič za “Blic“.

Kada je reč o kritici, on kaže da ne smatra da je kritika nešto surovo. Džon ističe da pokušava kada ocenjuje sebe da bude pošten i objektivan koliko god to može.

– Što se tiče drugih glumaca ima ih dosta koji ne vole sebe da gledaju. Ja spadam u njih, ne mogu da podnesem sopstveni glas, mogu da trpim to do određene mere, ne mogu ni sebe da gledam. Što se tiče posla kritike, to je bitno zato što cenim rad. Jer ne radi se samo o meni o mojoj ulozi, nego o filmskom radu generalno i zato smatram da je filmska kritika bitna – naveo je slavni glumac okupljenim novinarima.

“Beogradski pobednik” za Malkoviča

Muzičko-scenskim performansom “Muzički kritičar” Alekseja Igudesmana, u izvedbi slavnog glumca Džona Malkoviča sinoć je i svečano završen 48. Fest.

Pre toga, na svečanosti u Kombank dvorani, Malkoviču je uručen “Beogradski pobednik”.

Džon Malkovič: Moji deda i baba nisu hteli da njihova deca nauče srpsko-hrvatski

– Hvala vam što ste me primili, posle pedesetog pokušaja, napokon sam stigao u Beograd. Mislim da nisam uradio ništa tokom svoje karijere da zaslužim bilo kakvo priznanje, jer mislim da sam imao sreću u životu da radim sa sjajnim ljudima, glumcima, scenaristima, rediteljima. Zaista je velika čast biti ovde – izjavio je Malkovič, a zatim je nagrađen gromoglasnim aplauzom publike.

On je objasnio i da skoro uopšte ne gleda filmove, pa samim tim mu ni domaća izdanja nisu bliska.

Malkovič je obećao da će se vratiti u Srbiju. Jer kako je i sam iskreno priznao, nije imao mnogo vremena da upozna Beograd. Zato će ponovo doći da upozna naš grad i zemlju u celini.

