Dženifer Aniston besna na bivšeg

Dženifer Aniston besna je na svog bivšeg supruga Džastina Terua, a razlog je ni manje ni više nego druga žena

I dok je u skoro čitavom svetu na snazi vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa, slavna holivudska glumica Dženifer Aniston ima problema i sa bivšim mužem.

Ipak, iako bi mnogi to voleli, ovog puta nije u pitanju Bred Pit, već Džastin Teru.

Kako prenosi magazin “New Idea”, bivši su supružnici u žustroj raspravi zbog druge žene.

U pitanju je mlada glumica Ema Stoun (31).

Iako su Dženifer i Ema dobre prijateljice, nakon pisanja stranih medija 2018. godine, da su mlada glumica i Džastin nešto više od prijatelja, odnos nekadašnjih prijateljica je dosta zahladneo.

A sada stižu i novi problemi.

Dženifer Aniston besna, oštro kritikuje Džastina

Naime, prema pisanju magazina “New Idea” Džastin u poslednje vreme ponovo dosta vremena provodi sa Emom, za koju nikada nije potvrđeno da su ikada i bili u vezi. Njih dvoje međusobno razmenjuju broje savete, a Emini finansijski stručnjaci Džastinu su davali smernice što se tiče njegove karijere.

To se njegovoj bivšoj supruzi nikako ne sviđa.

– Dženifer je veoma besna jer Džastin koristi zajedničke veze i prijatelje sa kojima se oboje druže – otkrio je izvor za ovaj magazin.

On je dodao i da uprkos tome što Dženifer negoduje ovakvo ponašanje, Terou smatra da ništa loše ne radi. On, naime, tvrdi da ima potpuno pravo na to jer Ema nije samo prijateljica slavne holivudske glumice.

Iako su Dženifer i Džastin posle razvoda ostali u dobrim odnosima, ovaj potez njoj se, navodno, nikako ne dopada.

– Najviše joj smeta to što se oseća izbačenom iz društva, jer Džastin se postavio kao da je to njegova teritorija – zaključio je izvor za ovaj magazin.

Ipak, do sada se niko od slavnih glumaca nije oglašavo po ovom pitanju, pa nema ni potvrde niti demanta da su u novoj svađi.

Džastin Teru progovorio o razvodu od Dženifer Aniston

Kada su u februaru 2018. godine, Dženifer i Džastin, najzad priznali da je njihovom dvogodišnjem braku došao kraj, javnost nije bila posebno iznenađena. Možda zbog toga jer se konstantno pisalo da je glumica i dalje zaljubljena u svog bivšeg supruga Breda Pita.

Ipak, Džastinu je trebalo više od pola godine da izađe pred medije i priča o svom propalom braku.

– Dobra vest je da je to bio zaista vrlo nežan razlaz, bez ikakvih neprijateljskih naznaka. Zaista moram da pazim šta ću i kako reći – započeo je svoju ispovest Džastin Teru za ” The New York Times” i dodao:

– Nismo umrli, niti smo jedno drugo gađali sekirama. Krenuli smo jednostavno svako svojim putem prijateljski nastrojeni. Znam da vam je to dosadno, ali poštujemo se previše da bi povredili jedno drugo. Ali, ne mogu da kažem da mi sve to nije slomilo srce, iz razloga jer sam znao da naš odnos više nikada neće biti isti.