Dušica Jakovljević ima novu ljubav koja je menja: Ne moram više da budem fajterka, dala sam sebi šansu da budem dama

Popularna voditeljka Dušica Jakovljević vodi izuzetno intrigantne TV formate koji privlače neverovatnu pažnju javnosti, ali zato svoj privatan život mudro čuva od javvnosti.

Kako piše Blic, poslednjih meseci spekulisalo se da je njen bivši dečko, fudbaler Miloš Dimitrijević, nakon raskida uplovio u novu vezu s njenom poznanicom, ali Dušica nije želela mnogo da se osvrće na ove glasine s obzirom na to da je srećna i ispunjena u novoj vezi.

Ona je priznala da je krenula dalje i da sada ima novog dečka zahvaljujući kom ima osmeh na licu.

– U novoj sam vezi i on jako lepo utiče na mene. Vratila sam neku ženstvenost sebi. Ne moram više da budem fajterka. Ima toga, naravno, još uvek u meni, ali sam dala sebi šansu da budem dama. Motivisao me je on na to, ali sam motivisala i ja samu sebe – ispričala je Dušica u emisiji “Magazin IN”.