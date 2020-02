Druga strana života Dženifer Aniston: Imam disleksiju i ogroman strah od vode

Druga strana života Dženifer Aniston, van Holivuda i svetla reflektora, otkriva javnosti do sada nepoznate detalje o slavnoj glumici

Uvek nasmejana, dobro raspoložena i uz pozitivnu energiju, Dženifer Aniston važi za jednu od omiljenih ličnosti Holivuda.

Ali, kao i svako od nas, i bivša supruga Breda Pita ima i onu drugu stranu svoje ličnosti, o kojoj je malo zna, a samim tim i priča.

Dženifer Aniston: Moje godine su samo broj i znak su dobrog zdravlja

Druga strana života Dženifer Aniston – U periodu srednje škole bila sam tragična

I dok se od 1994. godine kada se pojavila u seriji “Prijatelji”, o njoj zna skoro svaki detalj, glumica kaže da bi period srednje škole najradije zaboravila.

– Srednja škola je bila tragična. Za one koji nisu dobro informisani, moram da kažem da sam mnogo ekperimentisala. To su bile osamdesete i izgledala sam kao gotička noćna mora. Nisam težila da budem najlepša. Više sam bila u nekom raspoloženju “kako da budem najbuntovnije neprivlačna” – rekla je Dženifer za “Insder”.

Dženifer Aniston – Imam disleksiju

Glumica će period srednje škole, kao i celokupnog školovanja pamtiti i po još jednom velikom problemu.

Besplatne su: Dve najvažnije stvari za lepotu Dženifer Aniston

Naime, ona je priznala da je uvek vodila borbu s obrazovanjem i imala problema sa učenjem. A onda je tokom 2015. godine otkrila i o čemu je reč.

U ranim dvadesetim godinama, njoj je dijagnostifikovana disleksija – poremećaj čitanja ili razumevanja pročitanog.

– Mislila sam da nisam pametna. Jednostavno, ništa nisam mogla da zapamtim. Sada to znam i osećam se kao da su sve moje traume iz detinjstva nestale, kao i sve moje tragedije i drame – rekla je iskreno glumica.

Ne podnosi ih: Dve namirnice koje Dženifer Aniston nikada nema u svom frižideru

Kako bi nadoknadila svoj nedostatak, Dženifer kaže da se uvek okretala šali i da je fokusirala upravo na to da sve vreme školovanja nasmejava druge ljude.

Dženifer otkriva – Imam ogroman strah od vode!

Traumatično iskustvo iz detinjstva, slavnu glumicu je dovelo je do toga da kao odrasla osoba ima ogroman strah od vode.

Tokom snimanja njenog filma “Cake” iz 2015. godine, Aniston je priznala da joj je bilo veoma teško da snima scene plivanja, jer ima ogroman strah od toga da bude pod vodom.

– Zaista imam ogroman strah od toga da budem pod vodom. Bila sam dete i vozila sam tricikl oko bazena, tricikl je upao u vodu, a ja ga nisam pustila. Upala sam u vodu, počela da tonem, a moj brat je pokušao da mi pomogne. Zato sada ne mogu nikako da plivam pod vodom, niti da zaronim i niko mi ne veruje. Ja zaista to ne mogu – objasnila je.

Mrzela je svoju popularnu frizuru

Tokom devedestih godina prošlog veka, žene širom sveta želele su da imaju čuvenu “Rejčel frizuru”, koju je Aniston imala tokom prvih epizoda serije “Prijatelji”.

Ipak, iako je njena kosa mnogima bila inspiracija, ona je nikako nije volela. Rejčel je tada radila sa stilistom Krisom MekMilanom, a 2011. godine je izjavila:

– Volim Krisa, ali istovremeno, on me i uništio, jer je smislio tu prokletu “Rejčel frizuru”, koja mi nije baš najbolje stajala. Kako da to kažem? Mislim da je to najgora frizura koju sam ikada videla.