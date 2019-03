Drama u nastavcima: Razočarana Kajli Džener napravila pauzu u snimanju rijalitija

U porodici Kendal-Džener nikada nije dosadno. Slavne sestre vode burne i ispunjene živote,a nedavno se u centru pažnje ponovo našla Kloi Kardašijan i to zbog preljube.



Naime, nju je dečko košarkaš Tristan Tompson ponovo prevario i to sa najboljom drugaricom njene mlađe sestre Kajli Džener, Džordin Vuds.

Kajli je teško podnela ovu izdaju pa je iz tog raloga odlučila da napravi kraću pauzu u snimanju rijaliti šoua ,,Keeping Up with The Kardashians”.



Trejler za 16. sezonu objavljen je juče i najmlađa sestra Kardašijan se pojavljuje na kratko kako bi izjavila da joj je teško da preboli nešto, što su mnogi povezali sa onim što je njena najbolja drugarica uradila.

-Kajli je napravila malu pauzu od snimanja “Keeping Up with Kardashians”, ali nedavno se vratila. Bila je to borba i težak trenutak za nju. Bila je jako uznemirena zbog situacije sa Džordin -rekao je izvor za “Us Weekly”.