Dragana Mirković o suprugu i ljubomori: Bolje da ne pričam o tome, jer ne znam da li će mi ljudi verovati!

Dragana Mirković je već dve decenije u braku sa Tonijem Bijelićem, nastupa širom planete, suprug radi, ali uprkos tome o njenom braku ne postoje tračevi, bombastične priče u medijima…

Dragana je u intervjuu za Alo VIP otkrila da je život sa Tonijem bajka koju bi svaka žena poželela.

Toni i vi ste u braku 20 godina, ima li ljubomore među vama?

– Ma kakva ljubomora, nema mesta za to kod ni mene ni kod Tonija. Nemamo razloga za to, mi smo vrlo slični i kada pored sebe imate svoj odraz u ogledalu, tu nema prostora za nesuglasice, a kamoli za ljubomoru.

Da li vas zove da proveri kada dolazite kući ili s nekog nastupa?

– Moj Toni? Ma ne… Nikada me to nije pitao, a niti će. Takođe, kada je on na poslovnim sastancima, nikada ga ne zovem da pitam kada će kući. Takva okupljanja umeju da traju do kasno u noć ili čak celu noć. Uvek znam gde je i ne brinem se.

Kada se posvađate, ko prvi popusti? – Ne znam odgovor na to pitanje, budući da kod nas u kući ne postoji povišen ton i ne pamtim kada smo se posvađali. Bolje da ne pričam o tome jer ne znam da li će mi ljudi verovati (smeh).

Mnogi se pitaju kako sve uspevate – majka, pevačica, dobra supruga? U čemu je tajna?

– Verujte mi, imala sam sreće. Da sam se ja pitala, odavno bih napustila muziku i svoju karijeru. Međutim, zbog svoje predivne publike ostala sam u ovim vodama. Nisam ja od onih ambicioznih žena.