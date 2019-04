Dragana Mirković: Jeleni Karleuši se čitav život slomio

Prošlo je više od mesec dana od kako je preminula radijska voditeljka Divna Karleuša, a zbog njenog odlaska najviše pati ćerka Jelena. Iako se vratila poslovim obavezama i spolja izgleda jako, njena prijateljica, pevačica Dragana Mirković, tvrdi da se Jeleni slomio čitav život.



– Ne umem da vam objasnim kako je to Jelena podnela… Uostalom, nije podnela. Kad sam je videla… nemam reči… Tačno se na njoj videla tuga, ne samo na licu, nego na kompletnom telu, pojavi. Koja je to tuga, koji je to slom. Kao da joj se čitav život slomio… One su bile vezane, ne samo kao majka i ćerka, već na svim aspektima života – rekla je pevačica za Telegraf.rs.