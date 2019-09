Dragana Mićalović: Imala sam pravo odrastanje na selu, nikad dovoljno igranja i poderanih kolena

View this post on Instagram

Snimanje serije ,,Sinđelići" se privelo kraju 🎬🎥 Ovim sam želela da vas podsetim na neke predivne scene Luke i Gage (Riste i Kasije) 💞 Očekuje nas još mnogo avantura i uzbudljivih epizoda 🤗 #lukaraco #draganamicalovic #rista #kasija #actors #sindjelici #video #nocopyfp