Dragana Kosjerina: Moj dečko je samosvestan i ambiciozan, u mom poslu ne vidi ništa sporno

Za razliku od mnogih javnih ličnosti koje svoj život čuvaju daleko od očiju javnosti, voditeljka RTS-a Dragana Kojserina ne skriva ljubav sa Bojanom Perduvom, sa kojim živi već duže vreme. Šta više, ona ističe da je na njihovu vezu veoma ponosna.



– Nemam razlog da to sakrijem, već da se pohvalim. Mislim da oko toga ne treba stvarati mistiku. Volim lepe fotografije, takve i kačim zbog sebe, ne zbog medija. Bojan se trudi da takve i zabeleži. On je deo mog života, i to se na mojim profilima i vidi , kaže Dragana, i ističe da njenom izabraniku ne smetaju komplimenti koje ona dobija



– Iskreno, njemu to nije nikad smetalo. On je baš samosvestan i ambiciozan momak, koji u mom poslu ne vidi ništa sporno, a deo mog posla jeste eksponiranje. On se sa tim nosi na vrlo dobar način. Ništa mu ne smeta. Inače sam vrlo privatna osoba, a on je taj koji me nekad pogura i da mi motivaciju da budem otvorenija– iskrena je Dragana za “Blic” i tvrdi da se ljubav među njima jednostavno desila.