Dragan Marinković Maca za “Hello!”: Roditeljstvo je, pored slobode, najveće bogatstvo

Dragan Marinković Maca, iako je često na službenom putu, sinovi kažu da je najbolji otac, a on bi voleo da se još koji put nađe u toj ulozi

U duhu tipičnog Sarajlije, Dragan Marinković Maca prema životu se oduvek odnosio kao prema igri, katkad izuzetno ozbiljnoj, umnoj, katkad sasvim bezrbižnoj, dečjoj. Na fotografisanje za “Hello!” došao je u društvu mlađeg sina, devetogodišnjeg Fjodora Simeona, koji od razvoda živi sa majkom u Novom Sadu. Stariji Lav takođe živi sa majkom, u Sarajevu. Harizmatični glumac i voditelj već četiri godine u braku je sa Jovanom i priželjkuje da još jednom postane otac. Inspirisani naslovom njegove nove predstave “Kakva ti je žena, takav ti je život” pozvali smo ga na druženje u centru Beograda. No, pre nego što smo mu dozvolili da se sam pohvali iskoristili smo priliku da mlađeg sina pitamo kakav je Maca otac. Dobili smo kratak, ali više nego jasan odgovor:

– Najbolji!

Uz osmeh ponosa i zadovoljstva, osvedočeni šoumen pričao nam je o svom životu koji se ni po čemu ne uklapa u “balkanske konvencije”.

– I Fjodoru Simeonu i Lavu pre svega sam prijatelj, ali hijerarhija mora da se poštuje. Obojica odrastaju sasvim normalno, bez obzira na to što im se otac bavi javnim poslom. Kao roditelj moraš biti “in”. Meni majka i danas kaže: “Sine, pazi da ti ko šta ne ubaci u piće”. Ona je gradsko dete, odrasla je uz “Indekse”, Davorina Popovića, Dragana Stojnića, Čobija… Fakultetski je obrazovana i izuzetno mudra žena. Tako i ja sa njima, gledam da sam u trendu. Svako vreme nosi nešto svoje, ali činjenica je da je danas pred roditeljima mnoštvo izazova, sa svih strana. Glorifikuju se neke stvari koje defakto nisu dobre. Kad mi sin kaže: “Ali tata, svi to slušaju”, odgovorim: “Pa šta?” Njih dvojica slušaju “Queen”, “Ramones”… I ja sam odrastao uz Džonija Štulića i “Azru”, pa sad “presvlačim” sve te koji su rasli uz neki treš. Jesmo mi svi ovde emotivci, Balkanci, razumem ja to, ali muzika mora da ima tekst, da se zna šta je pisac hteo da kaže.

Idete li na roditeljske sastanke?

– Naravno, ali me mole da ne dolazim, jer sam uglavnom, na sebi svojstven način, bolan za sve njih. Ako dete ima lošu ocenu, to nije moj problem. Moji sinovi su divni, vaspitani, ali nešto moraju da rade i nastavnici i profesori. Ako se i desi neka dvojčica, kakve veze ima, svaka ocena je za đaka. S druge strane, o današnjem školskom programu mislim sve najgore. Kada radim zadatke sa njima, ono što vidim uopšte nije lepo. Samo ih plaše. Takođe, jako je loše i što je nastavni kadar preterano mlad i neiskusan. Obojicu smo upisali kod učiteljica koje su pred penzijom jer sam želeo da imaju pre svega pedagoga, pa tek onda nekog ko će ih učiti koliko je dva plus dva. I danas se sećam svoje učiteljice Nade Trninić, koja me je učila da pišem. Nemam ništa protiv devojaka koje sa 24 godine počinju da rade taj posao, ali ne može dete od prvog do četvrtog razreda da od njih nauči ono najvažnije, jer nemaju pedagoškog iskustva.

Kakva su interesovanja vaših sinova?

– Za Fjodora Simeona je prerano, a Lav je u srednjoj školi, odabrao je grafički dizajn. Vidim ga u nekoj scenografiji, na majku, koja je stilista i mejkap-artist. Koketira s glumom, talentovan je, ali nema potrebe još da se opredeljuje, rano je. Ja sam sebe u njegovim godinama video kao doktora. Išao sam u srednju medicinsku i želeo da specijaliziram ortopediju. To mi je bilo “sveto slovo”, ali nisam uspeo jer nisam bio “guzonjin sin”. Bio sam odličan učenik, krenuo sam na fiziku na “Prirodnomatematičkom fakultetu”, pa u Dubrovniku završio Višu turističku, pa Višu medicinsku i na kraju glumačku akademiju. Nikad ne znaš na šta će te život navesti. Za sve treba vremena. Život jeste brz, ali ne treba ga dodatno forsirati. Nisam za to da se dete tako rano usmerava. Ako su roditelji pravnici, ne mora i dete to da bude. Treba ih pustiti da istražuju sebe. To je, recimo, sjajna stvar na Akademiji, gde na prvoj godini postoji rad glumca na sebi. Potpuno izgubite kontakt sa spoljnim svetom, sve se dešava tu, u klasi, ali zauzvrat otkrivate stvari koje do tada niste znali. To treba svakom čoveku, da kroz igru pronikne u svoju suštinu.

Kakav odnos imaju Lav i Fjodor Simeon?

– Sjajan. Kod nas ne postoji ono “polu”. To su stvari koje ne priznajem. Kao što ja ne tražim svoju drugu polovinu, jer nisam polovina, već celina, tako su i oni braća, rođena, najrođenija. Bavim se svojom decom, uključen sam u potpunosti u njihovo odrastanje i to je najbitnije.

Kojim vrednostima ih učite?

– Smisao života su reprodukcija i putovanja. To je najosnovnije. Zato bi svi koji nemaju decu trebalo da ih usvoje. Pre nekoliko godina želeo sam da usvojim ćerkicu. Njih dvojica znali su za to. Pitao sam ih da li bi voleli da imaju i jednu seku, i pristali su. Međutim, kada sam saznao da više od 10.000 porodica čeka na usvajanje, odustao sam. Ostvaren sam kao roditelj i ne želim nekome ko nije da uskratim tu sreću. Povukao sam se i objasnio sinovima kako stoje stvari.

Dakle, imate krajnje otvoren odnos, bez obzira na njihove godine.

– Današnja deca su “vunderkindi”. Pored interneta i svega što ih okružuje drugačije rezonuju stvari. Njihovo i naše detinjstvo paralelni su svetovi. Čak su i Lav i Fjodor Simeon, između kojih je šest godina razlike, mnogo drugačiji. Pre nekoliko godina bili smo na mini-turneji po manastirima, od “Svetog Nauma“ u Ohridu, preko “Mileševe“, do “Ostroga“, pa smo na kraju sišli do mora. Tada sam bio solo i pitao ih da li bi želeli da imaju još braće i sestara. Bili su oduševljeni, i onda smo nas trojica zajedno tražili mamu. Sve dok nismo došli do Jovane.

Jeste li dobili dozvolu za brak?

– Nego šta. I za decu i za brak. Jovana je predivna osoba i zato želim da imam decu s njom, želim i da se ona ostvari kao majka. Mislim da je roditeljstvo, pored slobode, najveće bogatstvo.

Kako ste im objasnili zbog čega tata ne živi s mamom?

– Obojica su imali po godinu dana kada sam se razveo. Vremenom sam im objasnio kroz razgovore. Nas trojica često putujemo i mnogo pričamo. Oni sve razumeju. Od prvog trenutka maksimalno sam im posvećen, menjao sam im pelene, sad im peglam stvari i smatram da to tako treba da bude. Muškarac sve mora da zna, tako ih i odgajam.