Đorđe David: U “Zvezdama Granda” sam da bih rok muziku vratio na njeno mesto

Đorđe David u “Zvezde Granda” došao je na mesto Ace Lukasa i već nekoliko meseci marljivo radi sa svojim kandidatima. Roker je bio veliko iznenađenje, ali i veliko osveženje za ekipu žirija ovog šoua. Ovu ulogu prihvatio je sa zadovoljstvom, međutim, naišao je na kritike muzičara iz rok branše koji su smatrali da mu nije mesto u žiriju ZG.

-Pre svega u žiriju sede kompetentni ljudi i svi smo izvanredni poznavaoci muzike, a ne samo jednog žanra. Rokeri na prostoru Balkana su postali jako autistični i ništa ih drugo ne zanima. Isti ti ljudi sviraju za neku sitnu kintu ili čak po svadbama. U dogovoru sa porodicom i prijateljima sam u žiriju. Tamo sam došao da rok muziku vratim na svoje mesto, jer su nas mediji skrajnuli i nemamo priliku da predstavimo svoj rad onako kako bi trebalo. Rokenrol nacija postaje autistična. Počinju da se odriču sebe, kao nećemo da se pojavljujemo u ovim emisijama, nećemo da sedemo pored narodnjaka.

Koji je prvi savet koji date kandidatima?

-Tehnika disanja je osnovna, kako da otvaraju usta, pristup pesmi. Pre svega su to neki tehnički detalji koje oni uče i koji su im neophodni.

Koliko vas poslušaju kandidati prilikom nastupa i koliko usvajaju sve ono što radite tokom priprema?

-Koliko slušaju? Tokom njihovog predstavljanja na sceni ‘Zvezda Granda’ se vidi i čuje da počinju da pevaju neku sasvim drugu pesmu. Ne znam šta se događa, da li ih ponese publika, kamere ili je nešto deseto u pitanju. Ali, oni odlutaju! Baš zbog toga je taj sistem eliminacije dobar, jer oni koji nisu spremni za rad će napustiti takmičenje. Takva su pravila. Oni koji su spremni da rade, oni ostaju.

Često se priča o tome ko će biti zvezda, a ko neće. Da li je vama bitnije da napravite zvezdu ili dobrog pevača?

-To je sve šou, i zavisi ko kaže i kome se to kaže. Ti komentari su deo šou programa. Meni kao nekome ko dolazi iz rok branše je bitno da vratim taj muzički žanr tamo gde mu je mesto. Na tome radim sa kandidatima i ja se iskreno nadam da će iz mog tima biti barem dva kandidata u finalu koji će doneti taj zvuk. To je moj cilj.

Ko je najstrožiji član žirija?

-Mislim da se ne radi o strogoći, nego prosto o ljudima koji se drže svojih stavova. Bosanac je tu nepopustljiv i neko ko od svog mišljenja i pristupa rada ne odustaje. Jelena Karleuša dok je bila u žiriju je bila takva. Mara zna da bude jako tvrdoglava. Snežana Đurišić i Saša Popović, kao tim produkcije, su tu isto tako ljudi koji znaju šta hoće od kandidata. Ja volim da kažem da je to zverinjak, i sebe i moje kolege ubrajam tu. Razgovarali smo i zaključili da odavno nije bilo prave balkanske zvezde, a mi ćemo ove sezone pokušati da se to i desi.

Koji je vaš cilj u “Zvezdama Granda” i šta je ono što ćete raditi do kraja sezone?

-Kako sam veći rekao, nadam se da će barem dva kandidata iz mog tima stići do finala. Došao je trenutak da se na sceni, mislim na kompletne prostore Balkana, pojave neki mladi ljudi i dobri pevači. Da dođe do smene generacija, a mi kroz ‘Zvezde Granda’ to radimo, dajemo priliku nekim mladim ljudima – rekao je za Đorđe David.